Rüdiger'e Real Madrid forması giydirdiler! Asrın transferi Mbappe'nin bedeli ise belli oldu

Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Antonio Rüdiger, sezon sonunda Real Madrid forması giyecek. Chelsea'nin Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel bu transferi doğruladı.

BEDAVAYA GİDİYOR

Roman Abramovic'in Chelsea'yi satmak zorunda bırakılmasının ardından Londra temsilcisinin geleceği belirsizliğini koruyor. Satış süreci devam eden Maviler kontratı biten oyuncularına yeni teklifte bulunamıyor. Chelsea'de Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in de sözleşmeleri sezon sonu bitecek. Rüdiger'i şimdiden Real Madrid'e kaptıran İngiliz devi iflasın eşiğine geldi.

TARAFTARLAR FORMAYI BİLE GİYDİRDİ

Real Madrid taraftarı Antonio Rüdiger'e fotoğraf uygulamasıyla formayı giydirdi. Daha takıma transfer olmadan taraftarın sevgilisi haline gelen Alman oyuncu sosyal medyada gündem olmuş durumda.

MBAPPE DE GELİYOR

Real Madrid'in Kylian Mbappe ile sözlü anlaşma sağladığı Gianluca Di Marzio tarafından da doğrulanırken, İspanyol devinin oyuncuya vereceği maaş da ortaya çıktı. Real Madrid'in Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro maaş ve 100 milyon euro imza parası vereceği belirtiliyor. Söz konusu rakamın kulüp rekoru anlamına gelirken bu alanda daha önceki rekor ise 25 milyon euro ile Cristiano Ronaldo'ya aitti.



