SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Rüdiger'e Real Madrid forması giydirdiler! Asrın transferi Mbappe'nin bedeli ise belli oldu

Rüdiger'e Real Madrid forması giydirdiler! Asrın transferi Mbappe'nin bedeli ise belli oldu

26.04.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Antonio Rüdiger, sezon sonunda Real Madrid'e imza atacak. Chelsea şu anda satış sürecinde olduğu için sözleşmesi biten futbolculara yeni sözleşme öneremiyor. Bunu fırsat bilen Real Madrid, yıldız oyuncuyu bedava kadrosuna kattı. Bunun yanında Mbappe transferinin de detayları belli oldu.

Rüdiger'e Real Madrid forması giydirdiler! Asrın transferi Mbappe'nin bedeli ise belli oldu
Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Antonio Rüdiger, sezon sonunda Real Madrid forması giyecek. Chelsea'nin Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel bu transferi doğruladı.

BEDAVAYA GİDİYOR

Chelsea-fait-face-au-depart-dAntonio-Rudiger-alors-que-les

Roman Abramovic'in Chelsea'yi satmak zorunda bırakılmasının ardından Londra temsilcisinin geleceği belirsizliğini koruyor. Satış süreci devam eden Maviler kontratı biten oyuncularına yeni teklifte bulunamıyor. Chelsea'de Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in de sözleşmeleri sezon sonu bitecek. Rüdiger'i şimdiden Real Madrid'e kaptıran İngiliz devi iflasın eşiğine geldi.

TARAFTARLAR FORMAYI BİLE GİYDİRDİ

FRLU_t8XMAA2KUN

Real Madrid taraftarı Antonio Rüdiger'e fotoğraf uygulamasıyla formayı giydirdi. Daha takıma transfer olmadan taraftarın sevgilisi haline gelen Alman oyuncu sosyal medyada gündem olmuş durumda.

MBAPPE DE GELİYOR

3332630_810x458

Real Madrid'in Kylian Mbappe ile sözlü anlaşma sağladığı Gianluca Di Marzio tarafından da doğrulanırken, İspanyol devinin oyuncuya vereceği maaş da ortaya çıktı. Real Madrid'in Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro maaş ve 100 milyon euro imza parası vereceği belirtiliyor. Söz konusu rakamın kulüp rekoru anlamına gelirken bu alanda daha önceki rekor ise 25 milyon euro ile Cristiano Ronaldo'ya aitti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pique başrolde... 400 milyon avro!Pique başrolde... 400 milyon avro!
Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...
35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...
Anahtar Kelimeler:
Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızına maç sonunda olay sözler! "Gönderin gitsin..."

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızına maç sonunda olay sözler! "Gönderin gitsin..."

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Fenerbahçe'den gitti, tarih yazmaya başladı!

Fenerbahçe'den gitti, tarih yazmaya başladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Öğretmenlikten ayrıldı! "Seksi fotoğraflar için..."

Öğretmenlikten ayrıldı! "Seksi fotoğraflar için..."

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.