Ruh sağlığı konusunda açık olan 5 ünlü isim

Akıl ve ruh sağlığı sorunlarımız ile ilgili konuşmak her zaman kolay değildir. Hatta mümkünse gündeme dahi gelmesini istemeyiz... Bu durum ünlüler dünyasında ise daha kritik...

Çoğu ünlü yaşadıkları sağlık sorunlarını gizlemek için elinden geleni yaparken bazıları ise çok cesur ve açıklar. İşte akıl ve ruh sağlığı durumları ile ilgili hiçbir şekilde çekinmeyen ve cesurca içlerini açan o ünlüler:

Brad Pitt ile başlayalım:

Ünlü oyuncu, 90’lı yılların sonunda karanlık bir dönemden geçtiğini itiraf şöyle itiraf ediyor: “Ünlü olmakla ilgili şeylerden kaçınıyordum. Kanepede oturuyordum ve sadece donut yiyordum. Kendimi gerçekten rahatsız hissediyordum.”

Ünlü oyuncunun hayatı Kazablanka, Fas gezisi sonrasında değişiyor. Bu yerde yaşamı gözlemleyen Brad Pitt, kanepeden kalkıp bir şeyler yapmaya karar veriyor. Bu durumu şöyle açıklıyor: “Daha önce hiç tanık olmadığım bir yoksulluk sınırını gördüm. Eşitsizlikten ve sağlık hizmetlerinden söz ettik. İnsanların bu koşullarda hayatta kalmaları gerektiğini görünce hissettiklerimin gereksiz olduğunu düşündüm. Çocuklar birçok deformasyona maruz kaldı ve kaçınılması mümkün olmayan şeylere ömür boyu mahkum olmuşlardı. Bu bana yapıştı.”