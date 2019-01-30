Ruh sağlığı konusunda açık olan 5 ünlü isim

Akıl ve ruh sağlığı sorunlarımız ile ilgili konuşmak her zaman kolay değildir. Hatta mümkünse gündeme dahi gelmesini istemeyiz... Bu durum ünlüler dünyasında ise daha kritik...
Çoğu ünlü yaşadıkları sağlık sorunlarını gizlemek için elinden geleni yaparken bazıları ise çok cesur ve açıklar. İşte akıl ve ruh sağlığı durumları ile ilgili hiçbir şekilde çekinmeyen ve cesurca içlerini açan o ünlüler:
Brad Pitt ile başlayalım:
Ünlü oyuncu, 90’lı yılların sonunda karanlık bir dönemden geçtiğini itiraf şöyle itiraf ediyor: “Ünlü olmakla ilgili şeylerden kaçınıyordum. Kanepede oturuyordum ve sadece donut yiyordum. Kendimi gerçekten rahatsız hissediyordum.”
Ünlü oyuncunun hayatı Kazablanka, Fas gezisi sonrasında değişiyor. Bu yerde yaşamı gözlemleyen Brad Pitt, kanepeden kalkıp bir şeyler yapmaya karar veriyor. Bu durumu şöyle açıklıyor: “Daha önce hiç tanık olmadığım bir yoksulluk sınırını gördüm. Eşitsizlikten ve sağlık hizmetlerinden söz ettik. İnsanların bu koşullarda hayatta kalmaları gerektiğini görünce hissettiklerimin gereksiz olduğunu düşündüm. Çocuklar birçok deformasyona maruz kaldı ve kaçınılması mümkün olmayan şeylere ömür boyu mahkum olmuşlardı. Bu bana yapıştı.”
Ve duygusal kadın Lady Gaga
Lady Gaga’nın SAG-AFTRA ödüllerinde yaptığı konuşmada ruh sağlığıyla ilgili çok önemli bir soru soruldu ve sanatçı, travma sonrası stres bozukluğu ile uğraşması gerektiğini itiraf etti.
Her iş teklifine evet diyen Lady Gaga, kendi iç sesini duyamaz olmuştu. Kendisinin de dediği gibi “Şimdi öğrendiklerim çok sağlıksız. Boşlukta durduğumu, saniyeler ya da dakikalarca karanlığa gömülmeye başladığımı fark ettim. İşkence gördüğüm şeylerden, yaşadığım deneyimlerden bir şeyler parlamaya başlıyordu. Bunlar daha sonra fiziksel kronik ağrı, fibromiyalji, panik ataklar, akut travma tepkileri, intihar düşüncesi ve mazoşist davranışlar şeklinde ortaya çıkarak zihinsel spirallerimi zayıflattı.”
Gwyneth Paltrow
İki çocuk annesi olan Gwyneth Paltrow, ikinci çocuğu olan oğlu doğduğunda zor zamanlar geçirdiğini itiraf etti. Doğum sonrası depresyonu geçirdi ve bu beklediği bir şey değildi. Oyuncu, “Doğum sonrası depresyonla her gün hıçkırarak ağladım ve bir çocuğa bakamadığımı düşünmüştüm” dedi.
Justin Bieber da açık oldu
Justin Bieber, 2016 yılında Instagram hesabından bir duyuru yaparak tanışma toplantılarını iptal ettiğini bildirdi. Bieber, inanılmaz insanlarla tanışmaktan hoşlansa da onların enerjilerini aldığında çok yorgun ve mutsuz hissettiğini söyledi:
“İnsanları gülümsetmek ve mutlu etmek istiyorum ama kendimi feda etme pahasına değil. Kendimi her an zihinsel ve duygusal olarak depresyon noktasında yorgun hissediyorum.”
Ve Kesha...
Kesha verdiği röportajlardan birinde sosyal normları önemseyen bir anne tarafından büyütülmesini anlatıyor. Şarkıcı ayrıca çocukluk ve gençlik çağındaki zorbalığından ve onu kendine özgü kılan özelliklerinden bunların bugünkü yaşamını nasıl etkilediğinden bahsetmiş:
“Deneyimlerimden, dışarıdan gelen yorumların kendine güveni ve kendine değer duygusunu nasıl bozabileceğini biliyorum. Benim hakkımda hiçbir şey bilmeyenlerin yazdığı acımasız sözleri okuduktan sonra kendimi çok hoş hissetmiyordum.”
Sorunları ile başa çıkmak isteyen Kesha, sosyal medya ile olan ilişkisini değiştirmek zorunda kalmış: “Bunu seviyorum çünkü hayranlarımla iletişim kurma şeklim -ve benim için hiçbir şey hayranlarımdan daha önemli değil- ancak çok fazla kaygı ve depresyona neden olabilir.”
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