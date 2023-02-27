Ruhsar'ın Reyhan'ı Ebru Karanfilci son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Yayınlandığı döneme damga vuran Ruhsar dizisi oyuncuları arasında Hande Ataizi, Cem Davran, Ebru Karanfilci gibi isimler yer alıyordu. Dizide Reyhan karakterine hayat veren Ebru Karanfilci’nin son hali şaşırttı.

1998-2001 yılları arasında yayınlanan Ruhsar dizisinde rol alan Karanfilci, Cem Davran’ın hayat verdiği Mazhar karakterine aşıktı.

Ebru Karanfilci’nin fotoğrafına takipçileri "Hep güzel", "Her şekilde doğal", "Arkanda Ruhsar var", "Ruhsar da çok komiktiniz", "Hala aynısınız" yorumunda bulundular.

1971 doğumlu olan Karanfilci, Müjdat Gezen'in kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim aldı. Ünlü isim daha sonra İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde Turizm-Otelcilik bölümünden mezun oldu.

İzel'in Hasretim adlı şarkısının klibinde dans eden ünlü Ebru Karanfilci, Devlet Tiyatrosu’nda bir dönem oynadı.

En son Gül Masalı dizisinde rol alan ünlü ismin oynadığı diziler arasında Selena, Sihirli Annem, Sevda Çiçeği, Küçük Sırlar, Arka Sokaklar ve Yasak Elma da bulunuyor.





