MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. RUHUN DUYMAZ 6. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

RUHUN DUYMAZ 6. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

28.08.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz 6. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayınlanan Ruhun Duymaz, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Diziyi yakından takip eden izleyiciler 6. bölümü merak içinde beklemeye başladı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümü 28 Ağustos akşamında yayınlanacak. Peki, Ruhun Duymaz 6. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ruhun Duymaz dizisi altıncı bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer alıyor. Romantik komedi türünü ele alan dizi izleyicilerden tam not alıyor. İşte Ruhun Duymaz altıncı bölüme dair detaylar...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ruhun duymaz 5

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin beşinci bölümünde;
Onur ifşa olacağını bilerek Ece'nin hayatını kurtarır. Civan ve Hilal Onur'dan şüphelenmeye başlar. Ayla ise Onur'un Ece için hem operasyonu hem de hayatını riske etmesinden rahatsızdır ve Onur'u uyarır. Onur, reddetse de Ece hayatına girdiğinden beri ilk kez duygularına hakim olamadığının farkındadır. Ece ise Hazar'ı tanıdığını Onur'dan gizlerken, diğer taraftan kardeşinin DNA sonucunu beklemektedir. Bir taraftan da Onur'a giderek kapılmaktadır. Aralarında karşı koyamadıkları bir çekim vardır, ve tehlike giderek artmaktadır.

ruhun duymaz beş

RUHUN DUYMAZ 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 6. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzının bedeli dudak uçuklattı! Çantası ve ayakkabılarının fiyatı... Tarzının bedeli dudak uçuklattı! Çantası ve ayakkabılarının fiyatı...
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyelik bir story için.. Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyelik bir story için..
Yeşilçam’ın usta ismiydi! Kızı bakın kimmiş Yeşilçam’ın usta ismiydi! Kızı bakın kimmiş
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Şükrü Özyıldız fox tv Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.