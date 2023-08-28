RUHUN DUYMAZ 6. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

Ruhun Duymaz dizisi altıncı bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer alıyor. Romantik komedi türünü ele alan dizi izleyicilerden tam not alıyor. İşte Ruhun Duymaz altıncı bölüme dair detaylar...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin beşinci bölümünde;

Onur ifşa olacağını bilerek Ece'nin hayatını kurtarır. Civan ve Hilal Onur'dan şüphelenmeye başlar. Ayla ise Onur'un Ece için hem operasyonu hem de hayatını riske etmesinden rahatsızdır ve Onur'u uyarır. Onur, reddetse de Ece hayatına girdiğinden beri ilk kez duygularına hakim olamadığının farkındadır. Ece ise Hazar'ı tanıdığını Onur'dan gizlerken, diğer taraftan kardeşinin DNA sonucunu beklemektedir. Bir taraftan da Onur'a giderek kapılmaktadır. Aralarında karşı koyamadıkları bir çekim vardır, ve tehlike giderek artmaktadır.

RUHUN DUYMAZ 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 6. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



