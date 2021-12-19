Rumeli topraklarından sofralarınıza lezzet taşıyan bir göçmen yemeği: Ovmaç (oğmaç) çorbası tarifi

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenlerle beraber mutfaklarımıza giren ovmaç çorbası, Türkiye genelinde çok bilinmese de özellikle Trakya'da sofralardan hiç eksik olmuyor. Hamurlu, nohutlu, oldukça besleyici ve lezzetli olan bu çorbayı bir kez denedikten sonra sık sık yapmak isteyebilirsiniz. Farklı lezzetler denemek isteyenler veya farklı kültürlerin mutfağına ilgi duyanlar da bu tarife bayılacak. İşte, ta Rumeli topraklarından evlerinize ulaşan ovmaç çorbasının tarifi...

OVMAÇ (OĞMAÇ) ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Dilediğiniz kadar nohut

1,5 litre sıcak su

Karabiber

Tuz

1 tatlı kaşığı nane

Hamuru için;

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Su

HAZIRLANIŞ