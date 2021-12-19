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Rumeli topraklarından sofralarınıza lezzet taşıyan bir göçmen yemeği: Ovmaç (oğmaç) çorbası tarifi

19.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı milletleri ve kültürleri ağırlaşmış, etnik çeşitliliği yüksek bir coğrafyada yaşamanın nimetlerinden biri de mutfak kültürümüz. Türk mutfağı; Anadolu'ya özgü, birbirinden lezzetli yemeklerin yanı sıra farklı kültürlerden edindiği pek çok tarifi de bünyesinde saklıyor. Sizi, bu tariflerden biri olan ovmaç çorbası ile tanıştıralım.

Rumeli topraklarından sofralarınıza lezzet taşıyan bir göçmen yemeği: Ovmaç (oğmaç) çorbası tarifi

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenlerle beraber mutfaklarımıza giren ovmaç çorbası, Türkiye genelinde çok bilinmese de özellikle Trakya'da sofralardan hiç eksik olmuyor. Hamurlu, nohutlu, oldukça besleyici ve lezzetli olan bu çorbayı bir kez denedikten sonra sık sık yapmak isteyebilirsiniz. Farklı lezzetler denemek isteyenler veya farklı kültürlerin mutfağına ilgi duyanlar da bu tarife bayılacak. İşte, ta Rumeli topraklarından evlerinize ulaşan ovmaç çorbasının tarifi...

OVMAÇ (OĞMAÇ) ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • Dilediğiniz kadar nohut

  • 1,5 litre sıcak su

  • Karabiber

  • Tuz

  • 1 tatlı kaşığı nane

Hamuru için;

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • Su

HAZIRLANIŞ

  • Öncelikle hamur için gerekli olan tüm malzemeleri karıştırıp iyice yoğurun. Biraz katı kıvamlı bir hamur elde edin.

  • İki elinizi de una batırıp çırpın ve hamurdan şehriye boyutunda, minik parçalar koparın. Avuçlarınızın arasında ovarak şekil verin. Ellerinizi sık sık unlamanız, hamurun ellerinize yapışmasını önleyecek ve çok daha hızlı bir şekilde bu aşamayı tamamlamanıza yardımcı olacak.

  • Kabuklarını soyduğunuz bir adet soğanı ince ince doğrayın.

  • Bir tencereyi ocağa alıp içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

  • Sıvı yağ ısınınca soğanları da ekleyip rengi dönene kadar kavurun.

  • Soğan kavrulunca üzerine salçayı, baharatları ve nohutları ekleyip 1-2 dakika daha karıştıra karıştıra kavurmaya devam edin.

  • Daha sonra üzerine 1,5 litre sıcak su ekleyin.

  • Çorba kaynamaya başladıktan sonra aralıksız karıştırarak şehriye boyutundaki hamurları ilave edin.

  • Hamurların pişmesi için çorbayı orta ateşte 10 dakika daha kaynatmaya devam edin.

  • Hamurlarda yumuşayıp piştiğinde çorbanız servise hazır!

  • Dilerseniz ovmaç çorbasını servis ederken üzerini kırmızı biber, taze nane ya da dereotu ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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