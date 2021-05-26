Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir? Soyadları ne?

Aslen Makedonyalı olan kardeşler, 2007 senesinde ilk olarak profesyonel müziğe giriş yapmışlardır. 2008 yılında ilk albümlerini çıkarak Orhan ve Kemal kardeşler, birçok ulusal kanalda televizyon programlarına da konuk olmuştur.

RUMELİLİ ORHAN VE KEMAL KARDEŞLER KİMDİR?

Rumelili Orhan ve Kemal kardeşlerin soyadı Pehlivan’dır. İkili aslen Makedonyalıdır.

2007 senesinde profesyonel olarak müzik kariyerine adım atan kardeşler birçok albüm çıkarmıştır. İlk albümlerini ise 2008 senesinde çıkaran ikili, birçok ulusal kanalda televizyon programları yapmıştır.

Gerçek adı Orhan Pehlivan ve Kemal Pehlivan olan kardeşler, Roman havası ve Rumeli şarkılarıyla tanınıyor. Sık sık düğünlere, çeşitli televizyon programlarına katılan ve oldukça sevilen kardeşler, Rumeli kültürü ve müziğini tanıtmaya devam ediyor.

Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler, “Babuba” şarkısıyla popülerliğe kavuşmuştu. Sevilen ikili ardından “Hap Koydum”, “Kaynanamın Altın Dişleri”, “Kestanem”, “Osman Aga”, “Pembe Şalvar”, “Teller Koptu”, “Yama Yama” şarkılarını piyasaya sürdü.