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Rumenler Süper Lig'de son haftaya damga vurdu

05.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 8. hafta nefes kesti. Takımlar milli araya girerek 9. hafta öncesi dinlenme fırsatı buldu. Son haftanın öne çıkan olayı ise Rumen futbolcuların oynadıkları maçlarda oldukça etkili performans ortaya koyması oldu.

Rumenler Süper Lig'de son haftaya damga vurdu

Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı, milli ara başladı. 8. haftaya ise Süper Lig'deki, Rumenler damga vurdu.

MORUTAN

Galatasaray'ın, Rizespor deplasmanındaki dönüşünün ve çok konuşulan galibiyetinin kahramanı Olimpiu Morutan... Maçın uzatma anlarında Ryan Babel'in yerine oyuna giren Rumen futbolcu 90+11'de Diagne'nin pasında topu ağlara yolladı ve gecenin kahramanı oldu, 3 puanı Aslan'a kazandırdı.

CICALDAU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in göz bebeği olan Rumen futbolcu, Rizespor karşısında sade ama etkili oynadı. Gösterişten uzak duran tecrübeli oyuncu takımının hücum aksiyonlarını yönlendirdi, galibiyetin gizli mimarlarından biri oldu.

MAXIM

Gaziantep FK'da sakatlıktan dönen Alexander Maxim, Altay'ı 2 golle yıktı. İzmir ekibinin kalecisi Lis'i 2 kez çaresiz bırakan Rumen 10 numara gösterdiği performansla da alkışları topladı.

LUNG

Doğan Alemdar'ın, Rennes'e transferi sonrasında Kayserispor'da yeniden eldivenleri devralan Silviu Lung, Trabzonspor karşısında kaybetseler de iyi bir oyun ortaya koydu. Biri penaltıdan olmak üzere kalesinde 2 gol gören Rumen file bekçisi, yaptığı 5 kurtarışla takımını maçın içinde tutmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Olimpiu Morutan
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