Düşünce gücüyle iletişime geçmeyi sağlayan bir cihaz tasarlandı

Ulusal Teknoloji Girişimi kapsamında kurulan NeuroNet projesinin Yöneticisi Aleksandır Semenov'un Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, Rus doktorlar, düşünce gücüyle bilgisayara yazılabilen kelimeler yoluyla iletişime geçmenin yolunu buldu.

Rus girişimcilerin ‘Nöro-chat' adını verdikleri bu proje, sinirsel bir kulaklık ve özel bir arayüze sahip olan bir tür bilgisayar yazılımı. Hastanın başına yerleştirilen elektrotlar, kablosuz bir başlık görevi görüyor. Hasta, alfabenin dizili olduğu ekrana bakarak seçtiği kelimeye odaklanıyor ve bu şekilde yazı yazabiliyor.

Söz konusu düzeneğin hastanın yatağına yahut tekerlekli sandalyesine kurulabileceği de belirtildi. Bu sayede hastalar, internet aracılığıyla yakınlarındaki insanlarla iletişim kurabilecekler.

Semenov, "Söz konusu proje, CES Asia fuarındaki en ilginç ve gelecek vaat eden ürün seçilerek ödül aldı. Mart sonunda projemizi Nöroteknoloji konferansı European Neuro Convention'da tanıtmayı umuyoruz. Bu vesileyle projemiz, tamamlanmasından bu yana ilk kez uluslararası müşterilerin beğenisine sunulmuş olacak" dedi.