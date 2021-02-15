Rus İmparatorluğu’nun en etkili silahı olarak bilinen ve kehanetleriyle herkesi şaşkına çeviren bir papaz: Grigori Rasputin

Kimileri için kurtarıcı kimileri için şeytan olarak tanımlanan Rasputin, 1869 tarihinde Ural Dağları’nın eteklerinde olan küçük bir köyde doğdu. Çocukluk döneminde iki küçük kardeşinin boğularak ölmesi onu derinden etkiledi. Grigori Rasputin, çiftlikteki hastalanan atlara dokunarak iyileştirmesiyle de köylüler arasında konuşulmaya başladı. Bir defasında çiftliklerinden bir at çalındığında, Grigori olayı görmemesine rağmen çalan hırsızın adını söyledi. Bu olaylardan sonra Grigori köy halkı tarafından dikkatleri üzerine iyice çekmişti. Bu durum ailesinin yönlendirmesiyle dine ağırlık vermesine neden oldu. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan Rasputin’i ailesi Rusya’da bulunan Verkhoturye Manastırı’na gönderdi. Burada eğitim alan Rasputin kısa süre sonunda keşiş unvanına kavuştu. Garip olan kısım ise eğitimler sonucunda Rasputin’in çocukluk ve yetişkinlik döneminde okuma-yazma öğrenememesidir. Manastırdaki eğitimini tamamladıktan sonra gezilere çıkan Rasputin gittiği yerlerde vaazler vermeye başladı. Ancak bu vaazlar kehanet bulguları içeriyordu.

Gregori Rasputin 19 yaşında Proskovia Fyodorovna ile evlendi. Bu evliliğinden pek çok çocuğu olmasına rağmen, yaklaşık 10 yıl sonra ailesini terk ederek manevi doyum için tekrar bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk ona St. Petersburg kapılarını araladı. 1900’lü yıllarda dönemin Rus Çarı Nikolay ve Çariçe Alexandra’nın oğlu Alexei hemofili hastalığına yakalandı. Alexandra’nın genetik hemofilisi yüzünden halk Çariçe’yi suçlamaya ve nefret duymaya başladı. Bu sıralarda Rus burjuvasından Rasputin’in şöhretini duyan ve onunla tanışan insanlar Çariçe’ye Alexei’yi iyileştirebileceği önerisini verdi. Bu öneriden sonra Rasputin’e Kremlin Sarayı’nın kapıları açılmış oldu. Gregori, hasta Alexei ile seanslar yapmaya başladı. Hemofili hastalığını tamamen iyileştirmedi ancak insanlar bu seanslar sonrası Alexei’nin günden güne toparladığını görmeye başladı. Bütün bu olanlar, saray ve çevresindeki burjuva kesiminin Rasputin’e olan hayranlıklarının gittikçe artmasını sağladı. 1905 yılında Rasputin ülke çapında büyük bir üne kavuşarak en merak edilen adam halini aldı. Saygı duyulan bir kişilik olduğu için sarayda vaazlar vermeye başladı. Bu vaazlar Çar Nikolay ve Rus Hanedanı’na yönelikti ve çoğu zaman ülke yönetimi konularını da kapsıyordu. I. Dünya Savaşı’nın olacağını ve yaklaşan Bolşevik Devrimi’nden bahseder.