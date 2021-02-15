Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rus İmparatorluğu’nun en etkili silahı olarak bilinen ve kehanetleriyle herkesi şaşkına çeviren bir papaz: Grigori Rasputin

Rus İmparatorluğu’nun en etkili silahı olarak bilinen ve kehanetleriyle herkesi şaşkına çeviren bir papaz: Grigori Rasputin

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rus İmparatorluğu’nun en etkili silahı olarak bilinen ve kehanetleriyle herkesi şaşkına çeviren bir papaz: Grigori Rasputin

1869 yılında doğan ve küçük yaşlardan itibaren doğaüstü güçleri olduğunu söyleyen Rasputin, bir döneme damga vuran bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Rus tarihi boyunca ilginç kişilik özelliklerine sahip insanlar görmeye alışkın olabilirsiniz ancak Rasputin’in hikayesi bütün kalıpları yıkmaya hazırlanıyor. Gücünü karizmasından ve tüyler ürperten kehanetlerinden alan Rasputin’in hayatını sizler için araştırdık.

Kimileri için kurtarıcı kimileri için şeytan olarak tanımlanan Rasputin, 1869 tarihinde Ural Dağları’nın eteklerinde olan küçük bir köyde doğdu. Çocukluk döneminde iki küçük kardeşinin boğularak ölmesi onu derinden etkiledi. Grigori Rasputin, çiftlikteki hastalanan atlara dokunarak iyileştirmesiyle de köylüler arasında konuşulmaya başladı. Bir defasında çiftliklerinden bir at çalındığında, Grigori olayı görmemesine rağmen çalan hırsızın adını söyledi. Bu olaylardan sonra Grigori köy halkı tarafından dikkatleri üzerine iyice çekmişti. Bu durum ailesinin yönlendirmesiyle dine ağırlık vermesine neden oldu. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan Rasputin’i ailesi Rusya’da bulunan Verkhoturye Manastırı’na gönderdi. Burada eğitim alan Rasputin kısa süre sonunda keşiş unvanına kavuştu. Garip olan kısım ise eğitimler sonucunda Rasputin’in çocukluk ve yetişkinlik döneminde okuma-yazma öğrenememesidir. Manastırdaki eğitimini tamamladıktan sonra gezilere çıkan Rasputin gittiği yerlerde vaazler vermeye başladı. Ancak bu vaazlar kehanet bulguları içeriyordu.

rasputin

Gregori Rasputin 19 yaşında Proskovia Fyodorovna ile evlendi. Bu evliliğinden pek çok çocuğu olmasına rağmen, yaklaşık 10 yıl sonra ailesini terk ederek manevi doyum için tekrar bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk ona St. Petersburg kapılarını araladı. 1900’lü yıllarda dönemin Rus Çarı Nikolay ve Çariçe Alexandra’nın oğlu Alexei hemofili hastalığına yakalandı. Alexandra’nın genetik hemofilisi yüzünden halk Çariçe’yi suçlamaya ve nefret duymaya başladı. Bu sıralarda Rus burjuvasından Rasputin’in şöhretini duyan ve onunla tanışan insanlar Çariçe’ye Alexei’yi iyileştirebileceği önerisini verdi. Bu öneriden sonra Rasputin’e Kremlin Sarayı’nın kapıları açılmış oldu. Gregori, hasta Alexei ile seanslar yapmaya başladı. Hemofili hastalığını tamamen iyileştirmedi ancak insanlar bu seanslar sonrası Alexei’nin günden güne toparladığını görmeye başladı. Bütün bu olanlar, saray ve çevresindeki burjuva kesiminin Rasputin’e olan hayranlıklarının gittikçe artmasını sağladı.

çar

1905 yılında Rasputin ülke çapında büyük bir üne kavuşarak en merak edilen adam halini aldı. Saygı duyulan bir kişilik olduğu için sarayda vaazlar vermeye başladı. Bu vaazlar Çar Nikolay ve Rus Hanedanı’na yönelikti ve çoğu zaman ülke yönetimi konularını da kapsıyordu. I. Dünya Savaşı’nın olacağını ve yaklaşan Bolşevik Devrimi’nden bahseder.

aşk

Kehanetlerinin çıkmaya başlaması ile Rasputin saray burjuvasında gittikçe ünlendiği bir döneme girdi. Yaklaşık 2 metre olan boyu, renkli gözleri ve heybetli bakışları ile de ayrıca dikkat çeken Rasputin, kadınlar üzerindeki popülaritesinin de farkındaydı. Bu farkındalık ise Rasputin’e kadınlara özel vaazlar vermesine sebebiyet verdi, üstelik seks düşkünlüğüyle de bilinen keşişin kadınlar üzerinde seks için hipnozlar yaptığı da söylendi. Ancak bütün bu popülariteden fazlasıyla etkilenen önemli bir isim vardı: Rus Çariçe’si Alexandra...

Alexandra oğlunun iyileşmesinde Rasputin’in etkisi olduğu için ona büyük bir minnet ve hayranlık duyuyordu. İkili arasında başlayan ilişki  Çar Nikolay’ın yeğeniyle evli olan Prens Felix Yusanov, kuzeni Grandük Dimitri Pavlovich ve Duma vekili deputy Vladimir Purishkevich tarafından fark edildi. Bu üç kişi Rasputin’in Çariçe Alexandra’yı kara büyüyle etkilemesi ve monarşiyi düşürecek vaazlar yüzünden Rasputin’e bir suikast girişiminde bulundu.Ancak bu suikast girişimi sırasında Rasputin’i vurmalarına rağmen ölmemesi yeni bir sır perdesini gündeme getirdi. Yere yığılan Rasputin’i öldürdüklerini düşünürler ve cesedini nehre atarlar. Ceset birkaç gün sonra nehirden çıkarılır, otopsi yapılır. Otopsi raporuna göre Rasputin kurşunlardan değil ciğerine dolan sudan, yani boğularak ölmüştür. 

ölüm

Rasputin ve Çariçe Alexandra’nın mektuplaştığı dönem, Çariçe’ye “Eğer beni öldürürlerse, sizin aileniz de en geç 2 sene içinde öldürülecektir.” mesajını barındıran bir mektup yazdı. Ve tüyler ürperticidir ki, Rasputin’in ölümünden tam 2 sene sonra Çar Nikolay ve Çariçe Alexandra, çocuklarıyla beraber bir süikast sonucu hayatlarını kaybettiler.

Seks işçiliğinden imparatoriçeliğe uzanan bir hikaye! Bizans tarihine damga vuran kadın: TheodoraSeks işçiliğinden imparatoriçeliğe uzanan bir hikaye! Bizans tarihine damga vuran kadın: Theodora


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Bıçak mı, makas mı? Cinsiyet tahmininde geleneksel yöntemlerBıçak mı, makas mı? Cinsiyet tahmininde geleneksel yöntemler
Yerli Maldivler: Salda GölüYerli Maldivler: Salda Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Bu halini unutun! Kılıç kuşanıyor

Bu halini unutun! Kılıç kuşanıyor

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Gelen haberler çok kötü

Gelen haberler çok kötü

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Diğer Haberler

Sadece küçük ve mavi değiller! Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için başvurulan geleneksel yöntemler!

Bıçak mı, makas mı? Cinsiyet tahmininde geleneksel yöntemler

Beyninizi ateşe verecek kibrit çöpü bulamacası! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

TV yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

15 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 14 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Blackpink’ten ‘500 milyon’ paylaşımı! Yeni bir rekor geldi

Blackpink’ten ‘500 milyon’ paylaşımı! Yeni bir rekor geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.