Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin

Rus Parlamentosu Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Tamara Pletnyova, doğacak melez çocuklarını yalnız büyütmek zorunda kalabileceklerini söyleyerek Rus kadınlara Dünya Kupası sırasında beyaz olmayan erkeklerle cinsel ilişkiye girmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Guardian gazetesinin haberine göre Pletnyova, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası öncesinde bir radyo programına katıldı ve 1980 Moskova Olimpiyatları'ndan sonra doğan "Olimpiyat Çocukları"yla ilgili bir soruyu yanıtladı.
"Olimpiyat Çocukları" ifadesi, Sovyetler Birliği döneminde uluslararası etkinliklerden sonra Rus kadınların Afrika, Latin Amerika ve Asyalı erkeklerden dünyaya getirdiği ve genelllikle ayrımcılığa uğrayan çocukları tanımlamak için kullanılıyordu. O dönemde Rusya'da doğum kontrolü yaygın değildi.
Kendi çocuklarımızı doğurmalıyız'
Tamara Pletnyova, Govorit Moskva radyosundaki programda bugün bile Rus kadınların yabancı ülkelerde mahsur kaldıklarını ve yabancı erkeklerden dünyaya getirdikleri çocuklarını geri alamadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Kendi çocuklarımızı doğurmalıyız. Melez çocuklar acı çekiyor. Sovyet zamanından beri acı çekiyorlar. Ben milliyetçi biri değilim ama melez çocuklar terk ediliyor ve anneleriyle bir başına burada kalıyor" dedi.
Rus milletvekili, Rus kadınların hangi ırktan olursa olsun erkeklerle aşk evliliği yapmaları gerektiğini söyledi.
'Virüs bulaştıracaklar'
Aleksander Şerin adlı başka bir milletvekili de aynı programda Dünya Kupası sırasında yabancı taraftarların Ruslara virüs bulaştırabileceğini savundu.
Şerin, yasak maddeler dağıtmaya çalışabileceği gerekçesiyle Rusların yabancılarla ilişkilerinde dikkatli olması gerektiğini söyledi. (BBC)
UEFA, Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı!
Beşiktaş Rafael Da Silva'ya 3 yıllık imza attıracak!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
Galatasaray Badou Ndiaye ile de el sıkıştı
Beşiktaş ve Trabzonspor'un gizli Mehmet Ekici anlaşması
Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!
Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu
Portoviejo-Manta maçını arılar bastı
Lionel Messi'den veda sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum