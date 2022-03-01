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  4. Rus model Irina Shayk Ukrayna'daki o fotoğrafları görünce yıkıldı

Rus model Irina Shayk Ukrayna'daki o fotoğrafları görünce yıkıldı

01.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Rus model Irina Shayk ülkesinin Ukrayna'ya saldırısı sonrası sessiz kalmadı. Irina Shayk bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaştı ve "Yıkıcı" dedi. Ünlü Rus model "Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyurdu.

Rus model Irina Shayk Ukrayna'daki o fotoğrafları görünce yıkıldı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu. Hamile bazı vatandaşlar sığınaklarda doğum yapmak zorunda kaldı. Doğum anı ve yeni doğan bebeklerin görüntüsü ise dünyanın tüylerini diken diken etti. Rus model Irina Shayk da ülkesinin saldırılarında mağdur olan halkın bu görüntüleriyle yıkıldı.

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"SAVAŞA HAYIR"

Rus model Irina Shayk bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaştı ve "Yıkıcı" yorumunda bulundu. "Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyuran model takipçilerine bağış yapma çağrısında bulundu.

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Irina Shayk bir diğer paylaşımında ise "Bu olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" diyerek isyan etti.

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