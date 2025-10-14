Mynet Trend

Rus oligarkın olaylı restorasyonu bitti! İşte lüks villanın son hali

İstanbul Boğaz'ın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan lüks villadaki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen villanın son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'deki lüks villada daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti.

İHTİŞAMLI VİLLA GÖRÜNTÜLENDİ

Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu öne sürülen villa, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan yapının restorasyon çalışmalarının tamamlandığı görülürken, villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti. İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yaptı. İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ortaya öne sürüldü.

