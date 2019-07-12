Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...

Petrukoviç, hayat belirtisi bulunan bir gezegen bulmak için yaşam kaynağı olabilecek yıldızların çokça kümelenmiş olduğu alanları araştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Dünya atmosferinin insan yaşamına elverişli olmaya daha ne kadar devam edeceği konusundaki bilinmezlik, bilim insanlarının akıllarında pek çok soru işareti oluşturuyor. Bu nedenle de, Dünya’ya benzeyen gezegenler ve bu gezegenlerde yaşam belirtisi aramaya yöneliyorlar.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Petrukoviç Sputnik’e verdiği röportajda, yakın gelecekte Dünya’ya tıpatıp benzeyen bir gezegen bulma konusunda şimdiye dek atılmamış adımlara şahit olacağımızı söyledi.

Petrukoviç, “Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde gezegenimizin ‘ikiz kardeşini’ bulacağız. Atmosferini meydana getiren yapı taşları ve iklim ile ısı değerleri konusunda tahmini veriler elde edeceğiz” dedi.

‘EĞER GEZEGENİMİZİN DIŞINDA BİR YAŞAM MEVCUTSA, ONLARLA NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRİZ?’ GİBİ SORULAR BERABERİNDE GELECEK

Bu araştırmaların da ‘eğer gezegenimizin dışında bir yaşam mevcutsa, onlarla nasıl iletişime geçebiliriz?’ gibi sorulara da önayak olacağını belirten Petrukoviç, “Tabii bu daha sonra ele alabileceğimiz, tümüyle farklı bir konu başlığı” diye ekledi.