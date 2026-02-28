Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ruslar Antalya'da binlerce ilan bastırdı: Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül!

Antalya 4 yıldır yaşayan iki Rus aile, 10 Ocak'ta Kemer'de kaybolan köpekleri yüzünden adeta perişan oldu. Kemer'de bir gezi esnasında Rubi ve Boris adlı köpeklerini kaybeden aileler, binlerce ilan bastırıp şehrin çeşitli yerlerine astı. Aileler köpeklerini sağ bulana 100 bin, ölüsünü bulana ise 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Ruslar Antalya'da binlerce ilan bastırdı: Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül!

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yerleşen İvakina çifti, köpekleri Rubi ve arkadaşlarının köpekleri Boris'i yanlarına alarak 8 kişilik bir kafile halinde Kemer'in Tekirova ilçesinde Tahtalı Dağı eteklerinde gezmeye çıktı.

Otomobilleriyle Tahtalı Teleferik yoluna giren kafile, Galina İvakina'nın rahatsızlanması üzerine durakladı. Grup araçlarından inince köpekler de ormanlık alanda oynamaya başladı.

KÖPEKLERİN KAVGA SESİ GELDİ

Galina İvakina'yı yürüterek kendine gelmesine çalışan grup, o sırada orman içinde bulunan Boris ve Robi'nin bulunduğu bölgeden köpeklerin kavga sesini duydu. O noktaya doğru ilerleyen grubun karşısına büyük bir Kangal köpeği çıkınca, yanlarında çocuklar da bulunan kafile köpeğin saldırması üzerine uzaklaşmak zorunda kaldı.

Ruslar Antalya da binlerce ilan bastırdı: Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül! 1

ROBI'NIN TAKİP CİHAZI BULUNDU, BORIS'TEN HABER YOK

Bütün güçlüklere rağmen köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen aileler, kaybolduktan 9 gün sonra Robi'nin tasmasındaki takip cihazını çobanların çöp döktüğü yerin yanında buldu. Vladislav İvakin, durumu çobanlara sorduğunda "Biz görmedik" cevabını aldığını öne sürdü.

Ruslar Antalya da binlerce ilan bastırdı: Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül! 2

ÇOBANIN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Kayıp köpek sahiplerinin ısrarlı aramalarından birine katıldığını söyleyen arkadaşları Zülfiye Aslan da aileyle birlikte köpekleri bulmak için gittiklerinde bir çobanın yanlarına gelerek "Burada duramazsınız, burası özel mülk, jandarma gelecek" dediğini, kendisinin "Siz mi çağırdınız" sorusu üzerine "Hayır, Teleferik'ten aradılar" cevabını verdiğini ancak kendilerinin Teleferik istasyonundaki kişilere bunu sorduklarında "Biz hiçbir şey bilmiyoruz, bize ne? Biz niye arayalım ki" cevabını aldıklarını belirtti.

Ruslar Antalya da binlerce ilan bastırdı: Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül! 3

BİNLERCE EL İLANI BASTIRDILAR

Kayıp köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen sahipleri, bastırdıkları binlerce el ilanında köpekleri sağ bulana 100 bin TL, ölüsünü bulana 10 bin lira ödül koyarak ve her gün gidip ortalama 200 kilometre yol katederek köpeklerini bulma umutlarını diri tutmaya çalışıyor.

Ruslar Antalya da binlerce ilan bastırdı: Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül! 4


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
275 milyar ton su hareket etsede yarım yüzyıldır hala ölü bölge275 milyar ton su hareket etsede yarım yüzyıldır hala ölü bölge
Konya-Antalya kara yolu sular altında kaldı!Konya-Antalya kara yolu sular altında kaldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya köpek rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.