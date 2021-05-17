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Russell Crowe’un yeni rolü belli oldu! Ünlü oyuncu ‘Poker Face’ filminde başrol üstlenecek

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektörünün usta oyuncularından biri olarak kabul edilen Oscar ödüllü Russell Crowe, gerilim filmi Poker Face’in başrolünde yer almaya hazırlanıyor.

Russell Crowe’un yeni rolü belli oldu! Ünlü oyuncu ‘Poker Face’ filminde başrol üstlenecek

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, Gary Fleder’ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki ‘Poker Face’ filminin başrolünü üstlenecek. Stephen M. Coastes tarafından kaleme alınan film, yüksek bahisli bir poker oyunu düzenlemek için çocukluk arkadaşlarını Miami'deki mülkünde toplayan teknoloji milyarderi Jake’in hikayesini konu alıyor.

Beyazperde’de yer alan habere göre bu arkadaşlar, usta bir oyuncu ve planlayıcı olan ev sahibiyle hem sevgi, hem nefret dolu bir ilişkiye sahipler. Jack ise hepsiyle hesaplaşmak ve herkese hak ettiği adaleti getirmek için tasarlanmış ayrıntılı bir plan hazırladı. Ancak Jake, Miami'deki malikanesi önceki işleri cinayet ve kundakçılıkla sonuçlanan tehlikeli bir ev işgalcisi tarafından ele geçirildiğinde stratejisini yeniden düşünmek zorunda kalır ve yeni bir plan yapmaya başlar. Filmin oyuncu kadrosundaki isimler henüz netleşmedi. Ancak Crowe ile kamera karşısına geçecek olan isimlerinde ses getireceği konuşuluyor.

YENİ THOR FİLMİNDE ROL ALACAK

Oscar ödüllü başarılı oyuncu Crowe, son olarak öfke-gerilim filmi Unhinged'de rol aldı. Film eleştirmenlerden ve seyircisinden kötü yorumlara maruz kalsa da Crowe’ın performansı beğenilmişti. Poker Face filminden önce ise usta oyuncu Thor: Love and Thunder yapımıyla sevenlerini selamlaması bekleniyor.

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Russell Crowe
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