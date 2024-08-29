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  4. Rüştü Onur Atilla ve Nez ayrıldı! Eski eşten dikkat çeken hamle

Rüştü Onur Atilla ve Nez ayrıldı! Eski eşten dikkat çeken hamle

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.08.2024 13:21
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Rüştü Onur Atilla ve Nez aşkı kısa sürdü. Sessiz sedasız ayrılan çiftten Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız kendisine yapılan bomba bir yoruma beğendi.

Rüştü Onur Atilla ve Nez ayrıldı! Eski eşten dikkat çeken hamle

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sonra yeni aşka yelken açmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla, Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Atilla'nın eski eşi ve iki oğlunun annesi Sinem Ayyıldız da sessizliğini bozmuştu. Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" demişti.

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Büyük aşk kısa sürdü, aşıklar sessiz sedasız ayrılık paylaşımları da kaldırdı. Şarkıcı Nez ayrıldıklarını "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" sözleriyle açıkladı.

Eski eş Sinem Ayyıldız'ın paylaşımına bir takipçiden yorum gecikmedi.

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Eski eş "Birileri ayrılmış sen tam gaz hayata devam tatlım" yorumuna beğeni yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Rüştü Onur Atilla
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