Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ilaç açıklaması: Yanlış bir algıya...

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber kısa süre önce taburcu olmuştu. Efsane kalecinin çok eleştirilen eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gelen sorulara toplu yanıt verdi.

İşte Reçber'in o açıklaması:

"Bizden birlikte fotoğraf bekleyenler oldukça fazla; şimdilik eskilerden olsun. İnşallah en kısa sürede yeni de gelir. Yine sağlıkla, gülerek, sarılarak sevdiklerimizle oluruz. Hayatta her şey tecrübe, öğreti, görev.

Zorlu bir süreçten sonra iyileşen hastalar artık maşallah en temiz oluyorlar. Rüştü’nün test sonuçları negatif çok şükür. Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor.

Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun.

Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim hem bilgi hem düzeltme olsun:

ALDIKLARI İLAÇLARI SÖYLEDİ

Kim olursanız olun hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Koronavirüsü tedavisinde hem Türkiye’de belirlenen hem de tedavide başarılı olan ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar. Özel, Vakıf veya Devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre iki ayrı tedavi var. Her yerde aynı. Yani normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere. Önerilerimizi tavsiyelerimizi sormuşsunuz binlerce kez, nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmeden edemiyoruz. Kesinlikle doktor kontrolünde veya hastanede alınmalı bunlar ama antiviral ilaç olarak virüs karşıtı; plaquenil ve tamiflu, antibiyotik olarakaAzitromisin türü, C vitamini günlük 1000mg, zatürre varsa öksürük ve solunum için daha fazla ek ilaç veriliyor mecburen (dikkat; bunlar hastanede eşimin kullandıkları zaten piyasada satışta yok, Sağlık bakanlığının kişiye özel verdiği ilaçlar ve sadece hekim kontrolünde alınabilir.) İl ve ilçe sağlık ekibi ve ilçe emniyeti de hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar. Birçok ülkeden daha kontrollü ve önlemler doğru alınıyor. Günlük temiz hava, egzersiz, min 8 saat uyku, 3 lt su, bol sıvı, sıcak suya limon, alkali içerikli beslenme, bol meyve hiçbir şeyiniz yoksa da evde yapmanız gerekenler. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın..."

