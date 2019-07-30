Rusya’da 2 çocuk oyuncak silahla soygun yapmaya çalıştı

Olay, Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki bir oyuncak dükkanında meydana geldi.
Yaşları 7 ve 8 olan 2 çocuk, oyuncakçı dükkanını soymaya çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocuklardan birinin elinde tuttuğu silahı işletme sahibine doğrulttuğu, ardından kapıya yönelerek kaçmaya başladığı görüldü. İşletme sahibi ise kaçan çocuğun peşinden koştu. Ardından geri dönerek, dükkanın içerisinde kalan diğer çocuğun kaçmasını da önlemek için dükkan kapısını içeriden kilitledi.
Yerel medya, polisin, çocukların ebeveynleri ile görüştüğünü ve inceleme başlattığını duyurdu.
(DHA)
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