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Rusya’da 80 yaşındaki kadın, seri katil çıktı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 10.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Rusya’da 80 yaşında bir kadın, gözaltına alındıktan sonra, seri katil olduğunu itiraf etti.

Rusya’da 80 yaşındaki kadın, seri katil çıktı

Rus basınında çıkan habere göre, Rusya’nın Habarovsk ilinde yaşayan 80 yaşındaki Sofya Mihaylovna Jukova, aynı şehirde yaşayan 52 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Vasiliy Şlyahtiç’i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra, onu öldürdüğünü itiraf etti.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DA ÖLDÜRMÜŞ

Polisteki sorgusunda, geçmişte işlediği cinayetler konusunda da itirafta bulunan Sofya Jukova, öldürdüğü kişiler arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu ve bu kız çocuğunu, ev yakınında oyun oynarken gürültü yaptığı için öldürdüğünü söyledi.

Jukova ayrıca, kendi arkadaşını da bir tartışma sonucunda öldürdüğünü dile getirdi.

(DHA)

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rusya Seri katil Sofya Mihaylovna Jukova cinayet

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