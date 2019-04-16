Rusya’da aç kalan kutup ayısı şehre indi

Rusya’nın Arhangelsk Oblastı’nın Belushya Guba bölgesinde soğuk hava koşullarının etkisini arttırması ile birlikte aç kalan bir kutup ayısı şehre inerek çöp kutularında yiyecek aradı. Kutup ayısının çöp tenekelerini karıştırdığı o anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. (İHA)

