Rusya'da korkunç kaza! Karşı şeride uçtu

Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü.
Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.
Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu. (DHA)
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