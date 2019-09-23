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Rusya'da korkunç kaza! Karşı şeride uçtu

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 23.09.2019 07:19 | Son Güncelleme

Rusya’da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu. Kaza anı, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken; 2 otomobilin kamyondan son anda manevra yaparak kaçtığı görüldü.

Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü.

Otomobile yandan çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralıOtomobile yandan çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.

Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kamyon

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