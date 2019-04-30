Rusya’da yeni yasa onaylandı! Tecavüzcüsünü öldüren hapse girmeyecek!

Rusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı. Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi.
Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.
Rusya’da kadın hakları savunucuları, onaylanan yasanın arkasında olduklarını belirterek, kadınları bu yasa doğrultusunda bilinçlendireceklerini ve tüm kadınları kendilerini savunmaya teşvik edeceklerini açıkladı. (İHA)
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum