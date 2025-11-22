SPOR

Rusya'dan şok hareket! Alternatif Dünya Kupası kuruluyor! İşte katılımcılar

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri işgalinin ardından Şubat 2022'den bu yana FIFA ve UEFA'nın yetki alanındaki tüm müsabakalardan men edilmesi Rusları harekete geçirdi. Rusya, FIFA ve UEFA'ya tepki olarak 'Alternatif Dünya Kupası' düzenlemeyi planlıyor. İşte detayları…

Burak Kavuncu

Rusya’dan dünya futbol piyasasını alt üst edecek bir hareket geliyor. 2022 yılından beri Ukrayna’ya uyguladığı işgalci politika sebebiyle uluslararası organizasyonlardan men edilen ülke, alternatif bir Dünya Kupası kurmayı hayal ediyor.

ÜLKELER BELİRLENDİ!

La Derecha Diario’nun haberine göre; Rusya’nın alternatif Dünya Kupası’na 8-12 ülkeyi davet edecek. Bu ülkelerin Ermenistan, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Şili, Peru, Venezuela, Nijerya ve Kamerun olacağı iddia edildi. Türkiye'nin turnuvada yer alıp almayacağına dair bilr bilgilendirme yapılmadı.

MAÇLAR RUSYA’DA!

Maçlar Rusya'da oynanacak. Bu ülkelerin ortak bir özelliği ise Dünya Kupası'na katılamayan bazı ülkeler olması. Öte yandan bu haberlerin medyada yer almasına rağmen, bu fikrin hayata geçirilmesi büyük zorluklarla karşı karşıya. Rusya Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir onay gelmedi ve davet edilen ülkelerin katılımı konusunda da bir garanti yok.

