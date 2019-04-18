Rusya, Facebook ve Twitter erişimini engellemek üzere.

Roskomnadzor olarak bilinen Rusya’nın BTK’sı, Twitter ve Facebook platformlarına Rus kullanıcıların bilgilerini içeren sunucuları Rusya’ya getirmesi için 9 ay süre verdi.

Mark Zuckerberg ile ilgili ortaya çıkan skandallardan sonra Rusya’nın böyle bir karar vermesi anlaşılabilir bir durum. 1 eylül 2015 tarihinde yürürlüğe giren kişisel verileri depolama kanunu, Rusya vatandaşlarına ait şahsi verilerin Rusya dışında depolanmasını kesinlikle yasaklıyor. Facebook ise Rus vatandaşlarına ait bu sunucuları, Amerika’da depoladığı için Rusya’nın hedef tahtasına oturttuğu bir sosyal medya platformu oldu.

Rusya’nın hedef tahtasına oturttuğu tek şirket Facebook ve Twitter değil. Aynı zamanda 2018 yılında Telegram’a erişimin engellenmesine de Rus Mahkemesi onay vermişti. Bu da gösteriyor ki, Rusya’nın kesinlikle şakası yok. Eğer Facebook ve Twitter 9 ay içerisinde Rus kullanıcılara ait sunucuları Rusya’ya taşımazsa engel yiyecek.

Sizce de Rusya ile Twitter ve Facebook arasındaki bu gerilim daha da yükselecek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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