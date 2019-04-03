Mynet Trend

Akıllı robotu Promobot, yıllar sonra başbakanı tanıdı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Rusya’nın Perm kentinde geliştirilen Promobot, 2015 yılından beri karşılaşmadığı Başbakan Dmitriy Medvedev’i tanıdı. Promobot, Perm’deki bir teknoloji parkını ziyaret eden Medvedev’i karşıladı.

Akıllı robotu Promobot, yıllar sonra başbakanı tanıdı

Akıllı robot Promobot, yıllardır görmediği Medvedev'i ‘unutmadı.' Robot, Perm kentindeki Morion Dijital teknoloji parkına gelen Medvedev'i "Merhaba Dmitriy Anatolyeviç. Sizle en son 3 yıl 10 ay 6 gün 7 saat 15 dakika ve 40 saniye önce karşılaşmıştık" dedi.

Promobot şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Yujakov, daha sonra Medvedev'e ilk olarak teknoloji parkının açılışında gördüğü robotun, yüz tanıma sistemi sayesinde kendisini tanıdığını söyledi.

ARTIK SADECE KARŞILAMA ROBOTU DEĞİL

Diğer yandan Promobot, bu süre zarfında geliştiği bilgisini vermeyi de ihmal etmedi. Promobot, artık daha akıllı olduğunu, sadece karşılama robotu olarak değil, danışman, idareci, rehber ve hatta polis memuru olarak da görev yapabildiğini ifade etti.

Yujakov da Kazakistan'da bir Promobot'un polis olarak görev yaptığını kaydetti. Bu sözler üzerine gülerek "Umarım silahı yoktur" diyen Medvedev'e yanıt veren Yujakov, robotun suçluların verilerinin tutmak ve yüz tanıma görevleri için kullanıldığını aktardı.

ROBOTLARDAN KONSER

Medvedev daha sonra Promobot'ların kendisi için hazırladığı konseri dinledi. Perm Politeknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan bir yazılım sayesinde robotlardan biri davul, diğeri de org çaldı, bir diğer robot da dans etti.

Medvedev'e ayrıca Promobot'un üretim süreci gösterilirken, nisan ayı ortalarında açıklanması planlanan yeni robotla ilgili bilgi verildi.


PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
İlçeye inen kurt paniğe neden olduİlçeye inen kurt paniğe neden oldu
3,5 ton parayı bir arada görmek için akın akın geliyorlar!3,5 ton parayı bir arada görmek için akın akın geliyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya promobot medvedev akıllı robot

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli alkoliğe 8 ay hapis: 1 yılda 8 binden fazla kez acil servisi arayıp küfür etti

1 yılda 8 bin kez acil servisi arayıp küfür eden adama hapis

İlçeye inen kurt paniğe neden oldu

İlçeye inen kurt paniğe neden oldu

Tüm dünyadan görmek için akın akın geliyorlar!

3,5 ton parayı bir arada görmek için akın akın geliyorlar!

3 bin yavru kedi öldürüldü: ABD'de artık kediler kullanılmayacak

3 bin yavru kedi öldürüldü: ABD'de artık kediler kullanılmayacak

Hamile köpek doğum sırasında mucizeyi yaşadı!

Hamile köpek doğum sırasında mucizeyi yaşadı!

Futbol düşkünü Alman kurdu 'Lucy'nin maç keyfi

Futbol düşkünü Alman kurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.