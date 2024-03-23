Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı saldırıda dikkat çeken ABD ve İngiltere detayı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna en az 3 maskeli kişi tarafından terör saldırısı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı. Kanlı saldırının öncesinde ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri ve kalabalık etkinliklerden uzak durmaları konusunda uyarı yapması dikkatlerden kaçmadı.

"BÜYÜK ETKİNLİKLERDEN UZAK DURUN"

Rusya'nın başkentindeki ABD Büyükelçiliği 7 Mart'ta "aşırılıkçıların yakın gelecekte Moskova'daki büyük toplantıları hedef alma planları olduğuna dair raporlar" konusunda uyardı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, tehlikeli durumlar nedeniyle vatandaşlarını 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durmasını tavsiye etti.

Uyarının ardından İngiltere de benzer bir uyarı yayınlayarak, riskler ve terör tehditleri nedeniyle Birleşik Krallık vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmasını tavsiye etti. Britanya Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yapılacak tüm seyahatlerin yasaklanmasını tavsiye etti.

"GÖRÜNTÜLER ÇOK KORKUNÇ"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın saldırıya karıştığına dair hiçbir belirti bulunmadığını söyleyerek, "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Bu korkunç saldırı hakkında önceden sahip olduğumuz herhangi bir bilginin farkında değilim" dedi.







