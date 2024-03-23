Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı saldırıda dikkat çeken ABD ve İngiltere detayı

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı saldırıda dikkat çeken ABD ve İngiltere detayı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 09:53
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Silahlı saldırı, Picnic müzik grubunun konser verdiği sırada Moskova bölgesinin idari merkezi Krasnogorsk'taki gerçekleşti. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve hayatını kaybettiği kanlı saldırı öncesinde ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarını uyardığı iddia edildi.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna en az 3 maskeli kişi tarafından terör saldırısı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı. Kanlı saldırının öncesinde ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri ve kalabalık etkinliklerden uzak durmaları konusunda uyarı yapması dikkatlerden kaçmadı.

    4

    "BÜYÜK ETKİNLİKLERDEN UZAK DURUN"

    2024-03-22T194303Z_597062043_RC27R6AKZB1X_RTRMADP_3_RUSSIA-SHOOTING

    Rusya'nın başkentindeki ABD Büyükelçiliği 7 Mart'ta "aşırılıkçıların yakın gelecekte Moskova'daki büyük toplantıları hedef alma planları olduğuna dair raporlar" konusunda uyardı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, tehlikeli durumlar nedeniyle vatandaşlarını 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durmasını tavsiye etti.

    2024-03-22T200342Z_715134532_RC27R6A76CMF_RTRMADP_3_RUSSIA-SHOOTING

    Uyarının ardından İngiltere de benzer bir uyarı yayınlayarak, riskler ve terör tehditleri nedeniyle Birleşik Krallık vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmasını tavsiye etti. Britanya Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yapılacak tüm seyahatlerin yasaklanmasını tavsiye etti.

    "GÖRÜNTÜLER ÇOK KORKUNÇ"

    5

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın saldırıya karıştığına dair hiçbir belirti bulunmadığını söyleyerek, "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Bu korkunç saldırı hakkında önceden sahip olduğumuz herhangi bir bilginin farkında değilim" dedi.


    Yerel Seçim 2024


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Taciz edildiği anları paylaştı! "Çocuğunu bardan çıkart"Taciz edildiği anları paylaştı! "Çocuğunu bardan çıkart"
    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çektiEteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti
    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldıİlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı
    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere Moskova Rusya abd
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

    Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

    AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

    AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    Taciz edildiği anları paylaştı! "Çocuğunu bardan çıkart"

    Taciz edildiği anları paylaştı! "Çocuğunu bardan çıkart"

    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.