Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'

Başarılı aktris Ruth Wilson başarılı Amerikan draması The Affair’den sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Wilson, o dönemde yaptığı bir açıklamayla dizideki aşırı çıplaklık ve sevişme sahneleri yüzünden diziden ayrıldığını söylemişti.
Bazı sahnelerde çıplaklığa zorlandığını da söyleyen Wilson’ın bu iddialarına The Affair’in yapımcısı Sarah Treem’den yanıt gecikmemişti. Kendisinin bir feminist olduğunu söyleyen Treen o iddiaları reddetmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Ruth Wilson, The Affair’le ilgili yeniden konuştu.
"#MeToo'dan ve Harvey Weinstein'dan önceydi. Yine de içgüdülerim neyin yanlış olduğu, neler olduğu ve ne yapmadığım konusunda çok net ve güçlüydü. Kendimi güvende hissetmiyordum. Konuşmam gerekiyordu ve kendim için harekete geçtim."
Rhe Affair’in setinde çalışan bir kişi daha önce Hollywood Reporter'a şunları söylemişti: “Sarah Treem'in rahatsız olsalar ya da sözleşmeye bağlı olmadıkları halde oyuncuları soyunmak için kandırmaya çalıştığına tekrar tekrar tanık oldum. Çevre çok zehirliydi."
Kadın erkek ilişkilerini iki tarafın da perspektifinden bakmaya odaklanan dizi, Alisone ve Noah adındaki iki insan üzerinden hem evlilik meselesini hem de ikili ilişkilerin varoluşçu sorunlarını ön plana almayı hedefliyor. Cole ile evli olan Allison, bir trajedinin ardından evliliğindeki ve hayatındaki parçaları birleştirmeye çalışan genç ve güzel bir garsondur. New York'ta hem yazarlık hem de öğretmenlik yapan Noah'ın ise mutlu bir evliliği vardır. Eşinin babasının Long Island'daki malikanesinde tatil yapan Noah, burada Alison ile tanışır. Tanışmanın ardından ikisi için de hayat ve ilişkileri karışıklaşmaya başlayacaktır. Duygularına yenik düşüp yasak bir aşk yaşayacaklar mı, yoksa eşlerine sadık kalabilecekler midir?
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