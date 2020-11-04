Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'

Başarılı aktris Ruth Wilson başarılı Amerikan draması The Affair’den sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Wilson, o dönemde yaptığı bir açıklamayla dizideki aşırı çıplaklık ve sevişme sahneleri yüzünden diziden ayrıldığını söylemişti.

Bazı sahnelerde çıplaklığa zorlandığını da söyleyen Wilson’ın bu iddialarına The Affair’in yapımcısı Sarah Treem’den yanıt gecikmemişti. Kendisinin bir feminist olduğunu söyleyen Treen o iddiaları reddetmişti.

RUTH WİLSON: 'KENDİM İÇİN HAREKETE GEÇTİM'

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Ruth Wilson, The Affair’le ilgili yeniden konuştu.

"#MeToo'dan ve Harvey Weinstein'dan önceydi. Yine de içgüdülerim neyin yanlış olduğu, neler olduğu ve ne yapmadığım konusunda çok net ve güçlüydü. Kendimi güvende hissetmiyordum. Konuşmam gerekiyordu ve kendim için harekete geçtim."

'OYUNCULARI SOYMAK İÇİN KANDIRIYORDU'

Rhe Affair’in setinde çalışan bir kişi daha önce Hollywood Reporter'a şunları söylemişti: “Sarah Treem'in rahatsız olsalar ya da sözleşmeye bağlı olmadıkları halde oyuncuları soyunmak için kandırmaya çalıştığına tekrar tekrar tanık oldum. Çevre çok zehirliydi."