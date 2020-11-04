Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'

Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Affair dizisinin başrol oyuncusu Ruth Wilson diziden ayrılma nedeni olarak çok fazla çıplaklık ve sevişme sahnesi olduğunu söylemişti. Yapımcı Sarah Treem bu iddiaları kabul etmezken, Ruth Wilson sözlerinin arkasından durarak yeni bir açıklama yaptı.

Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'

Başarılı aktris Ruth Wilson başarılı Amerikan draması The Affair’den sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Wilson, o dönemde yaptığı bir açıklamayla dizideki aşırı çıplaklık ve sevişme sahneleri yüzünden diziden ayrıldığını söylemişti.

Bazı sahnelerde çıplaklığa zorlandığını da söyleyen Wilson’ın bu iddialarına The Affair’in yapımcısı Sarah Treem’den yanıt gecikmemişti. Kendisinin bir feminist olduğunu söyleyen Treen o iddiaları reddetmişti.

RUTH WİLSON: 'KENDİM İÇİN HAREKETE GEÇTİM'

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Ruth Wilson, The Affair’le ilgili yeniden konuştu.

0_Ruth-Wilson

"#MeToo'dan ve Harvey Weinstein'dan önceydi. Yine de içgüdülerim neyin yanlış olduğu, neler olduğu ve ne yapmadığım konusunda çok net ve güçlüydü. Kendimi güvende hissetmiyordum. Konuşmam gerekiyordu ve kendim için harekete geçtim."

'OYUNCULARI SOYMAK İÇİN KANDIRIYORDU'

Rhe Affair’in setinde çalışan bir kişi daha önce Hollywood Reporter'a şunları söylemişti: “Sarah Treem'in rahatsız olsalar ya da sözleşmeye bağlı olmadıkları halde oyuncuları soyunmak için kandırmaya çalıştığına tekrar tekrar tanık oldum. Çevre çok zehirliydi."

Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymişRuth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

THE AFFAIR KONUSU

Kadın erkek ilişkilerini iki tarafın da perspektifinden bakmaya odaklanan dizi, Alisone ve Noah adındaki iki insan üzerinden hem evlilik meselesini hem de ikili ilişkilerin varoluşçu sorunlarını ön plana almayı hedefliyor. Cole ile evli olan Allison, bir trajedinin ardından evliliğindeki ve hayatındaki parçaları birleştirmeye çalışan genç ve güzel bir garsondur. New York'ta hem yazarlık hem de öğretmenlik yapan Noah'ın ise mutlu bir evliliği vardır. Eşinin babasının Long Island'daki malikanesinde tatil yapan Noah, burada Alison ile tanışır. Tanışmanın ardından ikisi için de hayat ve ilişkileri karışıklaşmaya başlayacaktır. Duygularına yenik düşüp yasak bir aşk yaşayacaklar mı, yoksa eşlerine sadık kalabilecekler midir?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
1 Euro’ya satılık ev!
1 Euro’ya satılık ev!
Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor
Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüyler ürperten You 3. sezondan ilk kare geldi
Tüyler ürperten gelirim dizisinden ilk kare geldi
Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor
Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor
Doctor Strange 2'den beklenen haber nihayet geldi
Doctor Strange 2'den beklenen haber nihayet geldi
Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor
Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor
O anların başkahramanı konuştu: 'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.