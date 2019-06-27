Rüya gibi bir düğün! Tam tamına 34 nedimesi vardı

Casme Carter adlı br gelin, 12 sağdıcı olan Gary Carter ile evlendi. 100 kişinin katıldığı rüya gibi plaj düğününde gelinin nedime sayısı ise 34'tü. İnanılmaz düğün, sosyal medyada olay oldu.

Düğün gününde yanında 34 nedime olan gelin, “her kadının özenle seçildiğini” belirtti.

Çoğu için büyük bir gelin partisi gibi görünen bu düğün için Casme Carter, planlamak için daha fazla zaman harcamaya devam etseydi 50 yaşına gireceğini söyledi.

Nedimelerinden oniki tanesi 12 sağdıçla koridorda yürüdü, geri kalanı ise Florida'daki düğünleri için 'podyum stilini' dikti.

Grup, onur nedimesi olan gelinin altı kız kardeşini içeriyordu.

Casme, yaşları 21 ile 50 arasında değişen kadınların ne kadar iyi bir şekilde organize olduğu için havaya uçtuğunu söyledi.

Farklı yerlerde yaşayan kızlarının artık sosyal medyada birbirleriyle sohbet ettiğini ve arkadaş olduklarını, bunun da kendisini mutlu hissettirdiğini söyledi.

Kadınlar, büyük gün krem rengi elbiselerle poz vermeden önce, bikinilerle plajda bir fotoğraf çekimi yaptılar.