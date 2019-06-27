Rüya gibi bir düğün! Tam tamına 34 nedimesi vardı

Casme Carter adlı br gelin, 12 sağdıcı olan Gary Carter ile evlendi. 100 kişinin katıldığı rüya gibi plaj düğününde gelinin nedime sayısı ise 34'tü. İnanılmaz düğün, sosyal medyada olay oldu.
Düğün gününde yanında 34 nedime olan gelin, “her kadının özenle seçildiğini” belirtti.
Çoğu için büyük bir gelin partisi gibi görünen bu düğün için Casme Carter, planlamak için daha fazla zaman harcamaya devam etseydi 50 yaşına gireceğini söyledi.
Nedimelerinden oniki tanesi 12 sağdıçla koridorda yürüdü, geri kalanı ise Florida'daki düğünleri için 'podyum stilini' dikti.
Grup, onur nedimesi olan gelinin altı kız kardeşini içeriyordu.
Casme, yaşları 21 ile 50 arasında değişen kadınların ne kadar iyi bir şekilde organize olduğu için havaya uçtuğunu söyledi.
Farklı yerlerde yaşayan kızlarının artık sosyal medyada birbirleriyle sohbet ettiğini ve arkadaş olduklarını, bunun da kendisini mutlu hissettirdiğini söyledi.
Kadınlar, büyük gün krem rengi elbiselerle poz vermeden önce, bikinilerle plajda bir fotoğraf çekimi yaptılar.
“Bir şarkıcı olarak 18 yıl boyunca seyahat ettim ve yol boyunca inanılmaz arkadaşlar edindim. Onları yanımda bulundurarak çok sevildiğimi ve kutsandığımı hissettim.” Diyen Casme şunları da sözlerine ekledi: "Doktorlarımız, uygulayıcılarımız ve avukatlarımız vardı, sadece farklı kişilikleri içeren bir çeşitlilik vardı ve aşktan başka bir şey değildi."
Gelin Casme, kocası Gary'nin başlangıçta nedime sayısını duyduğunda ona şaka yaptığını düşündüğünü açıkladı.
Eşi Gary, 12 sadıcı olduğu için 12 nedimenin yeterli olacağını düşündü. Ancak karısı, hayatının bir parçası olan herkesin bu düğüne dahil olmasını istedi.
Gelin, nedimelerinden hediye vermemelerini istedi, çünkü varlıkları onun için yeterliydi.
Ve ABC News'e, 100'e yakın misafirle birlikte daha güzel bir düğün olamazdı diyen ve özel gününün yıllarca nasıl görüneceğini hayal eden Casme, bu düğünle birlikte “bir hayalin gerçek olduğunu” da belirterek sözlerini noktaladı.
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