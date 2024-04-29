Rüzgârlı Tepe dizisinin sezon final tarihi belli oldu!

Merakla izlenen Rüzgârlı Tepe dizisi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. İddialı dizide Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım başrolleri paylaşıyor.

RÜZGARLI TEPE DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Halil İbrahim Ünal’ın yaptığı dizinin sezon final tarihi belli oldu. Dizi 130. bölümünün ekrana geleceği 28 Haziran’da sezon arası verecek.

Dizide Selma Kutluğ, Sude Oduncu, Hilal Kuvvet, Zeynep Serpil Bozkurt, Dilek Aba, Sena Pehlivan, İlayda Sumak, Ezgi Dalgıç, Furkan Bozkurt, Ecem Yüceşakar, Arda Şanlı ve Caner Tanrıverdi gibi isimler de rol alıyor.







