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Rüzgar Çetin'e kötü haber! Bir kez daha cezaevi yolu göründü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’e bir kez daha cezaevi yolu göründü.

Rüzgar Çetin'e kötü haber! Bir kez daha cezaevi yolu göründü...

2011’de ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Rüzgar Çetin’le ilgili mahkeme o dönem beş yıl içerisinde başka bir suç işlemezse bu cezanın kaldırılmasına karar vermişti.

Ama Çetin, aradan 2 yıl geçmeden Asmalımescit’te karıştığı bir kavgadan ceza alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etti. Bu kararın kesinleşmesinin ardından ilk mahkeme Çetin hakkında yeniden karar vermek için duruşma yapılmasına karar verdi. Önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada, Çetin’in yüzüne karşı daha önce verilen 1 yıl 8 aylık hükmün kararını okunacak.

Çetin’in 7 gün içerisinde bu karara itiraz hakkı var. Bir üst mahkeme bu itirazı reddederse Çetin aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasını yatacak. Bu karara itiraz için İstinaf ve Yargıtay yolları da kapalı. (ELİF ALTIN / VATAN İSTİHBARAT)

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rüzgar çetin Sinan Çetin

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