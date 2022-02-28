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Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış

28.02.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteciler için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi. Reynolds, yardım kampanyasını sosyal medya hesabından da paylaşarak herkese duyurdu.

Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış

Hollywood’un ünlü çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Ukraynalı mültecilere yardım etmeye karar verdi.

Ünlü aktör Reynolds, cumartesi günü Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın Ukraynalı mülteciler için başlattığı yardım kampanyasını Twitter hesabından paylaşarak,1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Reynolds, kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından başlatılan yardım kampanyasını, Twitter hesabından, “48 saat içinde sayısız Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. Korunmaya ihtiyaçları var. Bağış yaptığınızda, bunu 1 milyon dolara tamamlayacağız” notuyla paylaştı.


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Blake Lively
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