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Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken...

28.10.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken...

ABD'de yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aksoy, kızı Marisa Gülcan'ı Instagram hesabından çok fazla paylaşmama nedenini açıkladı.

Pamir Kıraner ile 2014 yılında evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, uzun bir süredir yaşamını ABD'de devam ettiriyor. Çift, şubat ayında kızları Marisa Gülcan Kıraner'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

Meslektaşlarının aksine kızının fotoğraflarını çok fazla sosyal medya hesabında paylaşmayan 37 yaşındaki oyuncu, bu konuya açıklık getirdi.

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"SAPIKLAR VARKEN KIZIMI PAYLAŞAMAM"

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Saadet Işıl Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

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"Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü... Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı."

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce kızı ile çekilen bu karesini "Bu yaz hayaller Marmaris, gerçekler Los Angeles" notuyla yayınlamıştı.


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