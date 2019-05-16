Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir?

Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

Gerçekler, bilinenden çok farklıymış!

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ? Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR? Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır. 2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.

DÜNYADA EN ÇOK FİLM ÇEKİLEN ÜLKE HANGİSİDİR? Dünyada her yıl en çok film çeken ülke sanılanın aksine ABD değil Nijerya. Ülkedeki film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor.

GÜNEŞ KARA DELİĞE DÖNÜŞECEK Mİ? Sadece belirli bir kütlenin üzerinde olan yıldızlar kara deliğe dönüşebilir. Gezegenimizin içinde yer aldığı sistemin yıldızı Güneş ise teorik olarak bir kara deliğe dönüşecek büyüklükte değildir. Bilim insanları tarafından ortaya konulan teoriye göre, yaklaşık 5 milyar yıl daha bir yıldız olarak evrendeki işlevini sürdürecek.

EN FAZLA PİRAMİDİN BULUNDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR? Pek çok kişi tarafından bilinmesede gezegenimizde en çok piramide ev sahipliği yapan ülke Mısır değil Sudandır. Sudan'da 220 adet piramit bulunmaktadır.

HANGİ HAYVANIN 3 KALBİ, 9 BEYNİ VARDIR? Ahtapotların sekiz bacağı olduğu gibi üç tane de kalbi, dokuz adet de beyni var.

EN SICAK GEZEGEN HANGİSİ? Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat ile Venüstür.

ZEBRALARIN ÇİZGİLERİ NE İŞE YARIYOR? Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor. İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

UÇAKLARIN ARKASINDAKİ BEYAZ İZLER NEDEN OLUŞUR? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür.

UZAYDA AĞLAMAK MÜMKÜN MÜ? İnsanoğlu tabiki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile göz yaşlarınız gözünüzden süzülemez.

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR? Yer çekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

UÇAKTA YENİLEN YEMEKLERİN TADI NEDEN FARKLI? Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız. Her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç.

Oxford Üniversitesi'nde göre alan Profesör Charles Spence'e göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

KARA DELİKLER NEDEN UZAYI YUTMUYOR? Bilim insanlarına göre, kara delikler, evrenin genel işleyişine ters bir şekilde, içeri doğru genişliyorlar ve Genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil.

Bunun aksine ise varlıklar genişlerken, dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay-zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise, aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor.

MARS'TA YAŞASANIZ KAÇ YAŞINDA OLURDUNUZ? Eğer Dünya’da 15 yaşındaysanız Mars’ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit.