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Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak, susatmayacak yiyecekler

24.03.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında uzun saatler boyunca aç ve susuz kaldığımız için sahur vaktinden iftara kadar geçen süre içinde hem tok tutacak hem susatmayacak yiyecekler tercih etmek gerekiyor. Doğru besinler tüketilirse ramazan ayında tutulan oruç vücudu yormaz ve gündelik yaşantıya açlık çekmeden devam edebilmek mümkün olur. Gelin, sizi tok tutacak ve susatmayacak protein içeren gıdalarla glisemik indeksi düşük besinleri beraber inceleyelim.

Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak, susatmayacak yiyecekler

Ramazan ayında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almadan oruç tutmak, sağlığınızı tehlikeye atacak şekilde aç kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple sizi tok tutan ve susatmayan yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Listelediğimiz besinleri inceleyerek ve iftar vaktinden sahura kadar bu besinleri alarak siz de gün boyu acıkmadan, susamadan orucunuzu tutabilirsiniz. İşte detaylar...

1. Hem kolay hazırlanıyor hem zinde tutuyor: Yulaf Ezmesi

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Oruç tutarken gün boyu zinde olmanızı sağlayan, hazırlaması kolay bir besin tercih edebilirsiniz. Yüksek lifli, besleyici ve doğal protein kaynağı yulaf ezmesi besin listenizin en üst sıralarında yer alabilir. Sütle veya yoğurtla tüketeceğiniz yulaf, size dengeli bir beslenme sağlar. Kan şekerini dengeleyen beta glukan kaynağı yulaf ezmesi, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Besin; magnezyum, fosfor, çinko içeriğiyle sağlıklı bir seçim olabilir.

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2. Yüksek proteinli besin kaynağı: Avokado

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Kalori ve protein bakımından önemli bir meyve olan avokado, iştahınızı düzenlemeye yardımcı olabilir. Güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposu olan besin kaynağı, vitamin ve mineral açısından vücudunuza katkı sağlayabilir. Bağırsaklara iyi geldiği için sindirim sisteminizi düzenleyen avokado; kalp sağlığını destekler, kolesterol düşürücü etki gösterir. Bu nedenle oruç tutanların en önemli besin kaynağı arasında yer alabilir.

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3. Uzun süreli tokluk hissi için: Elma Özü

Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak, susatmayacak yiyecekler

Pektin ve besin lifi sayesinde sizi uzun süre tok tutan elmayı sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olduğu için tercih edebilirsiniz. Bu sayede vücudunuzun dengesini koruyarak günü enerjik bir şekilde geçirebilirsiniz. Vegan bir beslenmeyi tercih ediyorsanız şekersiz ve organik elma özünü besin listenize ekleyebilirsiniz. The Vegan Society sertifikalı ürünü doğrudan tüketebileceğiniz gibi sulandırarak da içebilirsiniz.

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4. Kalsiyum deposu: Badem Sütü

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Oruç tutarken sağlıklı beslenmek gerektiğini bilmeyen yok. Süt, gün boyu tokluk hissetmek ve sağlıklı beslenmek için hem kalsiyum deposu olduğu hem bol protein içerdiği için önemli bir besin kaynağı olabilir. Ancak inek sütü tüketmeyi tercih etmiyor olabilirsiniz. Bu noktada imdadınıza düşük kalorili badem sütü yetişebilir. Alternatif içecekler arasında yer alan badem sütü, sağlığınızı da destekleyebilir.

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5. Kendi ekmeğini kendi yapanlara: Tam Buğday Unu

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Glisemik indeksi düşük besinlerin tüketilmesi oruç tutarken uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. İşlenmiş tahıllar, beyaz undan yapılan ekmekler, şekerli yiyecek ve içeceklerde glisemik indeksi yüksek olduğundan ramazan ayı boyunca bu ürünlerden uzak durmanızda yarar var. Tam buğday unuyla yapılan yiyecekler, tercih edebileceğiniz en doğru ürünler arasında olabilir. Siz de Tellioğlu'nun ürettiği organik tam buğday ununu kullanarak evinizde sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

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6. Hem tok tutuyor hem kolesterolü dengeliyor: Mercimek

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Sizi tok tutmaya yarayabilecek besinler arasında mercimek de bulunabilir. Yüksek miktarda lif ve protein içeren besin maddesi, tokluk hissi vererek geç acıkmanızı sağlamasının yanı sıra yüksek potasyum kaynağı olduğundan hipertansiyonunuzu da düşürmeye yardımcı olur. Kolesterol dengelemesi ve kalp ile damar hastalıklarına olumlu etkisi de mercimek yemeğinin sağlığa faydası olan diğer özellikleri arasında yer alabilir.

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7. Ramazan aylarının geleneksel yiyeceği: Hurma

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Enerji veren içeriği ile hurma besleyici bir yiyecek olarak ramazan sofralarının en çok tüketilen yiyecekleri arasında yer alabilir. Hurmanın tok tutma özelliği, lifli yapısı sayesinde sindirim sürecini geciktirmesinden kaynaklanır. Hurmada kilo vermeyi sağlayan esansiyel yağ asitleri de bulunur. Hurmanın 100 gramında 314 kilokalori vardır. Hurmada selenyum, magnezyum gibi vitamin ve mineraller de bulunur.

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8. Bitkisel protein kaynağı: Kuru Fasulye

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Oruç tutarken enerjik olmanızı sağlayan besinler arasında kuru fasulye ön planda yer alır. İçeriğinde bulunan bol miktarda demir ve manganez, ihtiyaç duyduğunuz enerjinin %80'ini verir. Yüksek miktarda posa içermesi, zengin protein kaynağı olması da kuru fasulyenin önemli bir besin kaynağı hâline gelmesini sağlar. Sindirim sistemine yararları, kan şekerini dengelemesi de kuru fasulyenin diğer faydalı özellikleri arasında yer alabilir.

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9. Tokluk hissi verirken kilo kontrolü de sağlayan: Çörek otu

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Sağlıklı bir şekilde oruç tutmak istiyorsanız çörek otunu sofranızdan eksik etmeyin. Doygunluk hissi sağlayan baharatı sahurda salatanıza ya da yoğurda ekleyerek tükettiğinizde hem doygunluk sağlar hem zinde olmanıza yardımcı olabilir. İçeriğindeki yağlar sayesinde size gün boyu tokluk hissi verebilir. Maydanoz, dereotu, fesleğen, nane gibi gıdalarla birlikte öğünlerinize ekleyebileceğiniz çörek otu, kilo kontrolünüze yardımcı olarak mide ve bağırsak sisteminizi de dengeler.

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10. İnsülininizi dengeleyerek sizi tok tutan besin: Tarçın

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Dünya mutfağının vazgeçilmez baharatı tarçının ramazan ayında sizi tok tutacağını biliyor musunuz? Sahurda çayınıza ekleyeceğiniz bir tutam tarçın, yemek sonrası insülin tırmanışını engelleyerek erken gelecek açlık hissinin önüne geçebiliyor. Kan şekerini de dengeleyen baharat, trigliserid ve kolesterol seviyelerin düşürülmesine de katkı sağlayabiliyor. Sahurda tarçın ekleyerek içeceğiniz süt ya da tarçın çayı sayesinde daha rahat oruç tutabilirsiniz.

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