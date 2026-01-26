Saatlerce sürdü: Lavlar yüzlerce metreye püskürdü! Hawai'de korkutan manzara

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

Son bir yıl içinde 41’inci kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

460 METREYE KADAR YÜKSELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), volkanik faaliyetin yaklaşık altı saat sürdüğünü açıkladı. Araştırmacılar, lavın 460 metreye kadar yükseldiğini belirterek, duman ve gaz bulutlarının ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır