Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Saatlerce sürdü: Lavlar yüzlerce metreye püskürdü! Hawai'de korkutan manzara

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

Saatlerce sürdü: Lavlar yüzlerce metreye püskürdü! Hawai'de korkutan manzara

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

Saatlerce sürdü: Lavlar yüzlerce metreye püskürdü! Hawai de korkutan manzara 1

Son bir yıl içinde 41’inci kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Saatlerce sürdü: Lavlar yüzlerce metreye püskürdü! Hawai de korkutan manzara 2

460 METREYE KADAR YÜKSELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), volkanik faaliyetin yaklaşık altı saat sürdüğünü açıkladı. Araştırmacılar, lavın 460 metreye kadar yükseldiğini belirterek, duman ve gaz bulutlarının ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Saatlerce sürdü: Lavlar yüzlerce metreye püskürdü! Hawai de korkutan manzara 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ilgaz Dağı’nda nadir doğa olayı: Kar ruloları oluştuIlgaz Dağı’nda nadir doğa olayı: Kar ruloları oluştu
Ülkenin son pandasıydı: Veda ettiler!Ülkenin son pandasıydı: Veda ettiler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hawaii Yanardağ abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

"Dangalak" demişti! O sözleri yutup Tarkan'ı aradı...

"Dangalak" demişti! O sözleri yutup Tarkan'ı aradı...

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.