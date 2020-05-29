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Saba Tümer'den bomba itiraf! 'Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus ile ilgili pişmanlığını anlattı. Tümer itirafıyla gündem oldu.

Saba Tümer'den bomba itiraf! 'Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım'

Saba Tümer, dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus Schenkenberg’i 2005’te yaptığı televizyon programında ağırlamıştı. Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer, Marcus’a dair pişmanlığını dile getirdi.

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“Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım" diyen Tümer açıklamasında "Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım. Bir de 2013’te İspanyol dansçı Joaquin Cortez gelmişti. Bana ‘Benimle İspanya’ya gel’ dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte” diye konuştu.

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