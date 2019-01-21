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Sabah tuvalete girdi! Gördüğü manzara karşısında kanı dondu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 11:49 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan bir aile sabahın erken saatlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sabah altı sularında tuvalete girmek için uyanan aile üyelerinden biri klozet deliğinde yuvalanmış bir piton yılanı gördü.

Sabah tuvalete girdi! Gördüğü manzara karşısında kanı dondu

Aile, ilk şoku atlattıktan sonra yetkililere haber verdi.

Basına konuşan yetkililer bazen yılanların klozet deliklerinden çıkmaya direndiklerini söyledi.

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Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.

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Yılanların bol olduğu Avustralya gibi coğrafyalarda, bu hayvanlar genelde evlerin tesisat borularından yukarı tırmanıyor. Bu bölgelerde borulardan eve misafir olan yılan vakaları oldukça yaygın.

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Anahtar Kelimeler:
tuvalet manzara yılan piton

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