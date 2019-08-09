Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Rahime Akdemir (69) bir sabah uyandığında bir gözünün görmediğini fark etti. Ne olduğunu anlamayan kadın, kör olduğunu düşünerek endişeye kapıldı. Torbalı ilçesinde yaşayan Akdemir, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kadın, Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu tarafından muayene edildi. Kadının kısa sürede göz tansiyonu; yani glokom olduğu ortaya çıktı. SİNSİ BİR HASTALIK Dünyada 7 milyon kişiyi kör ettiği bilinen glokomu çok geç fark eden Akdemir, "Görme sıkıntısı çekiyordum; fakat yaşlılıktan diye düşünüyordum. Göz muayenesine gitmeyi ihmal ettim. Bir sabah uyandığımda tamamen göremediğimi fark ettim. Hemen hastaneye gittik. Sol gözüm tamamen kör olmuştu, sağ gözümde de yüksek oranda görme kaybı vardı. Hemen müdahale edildi; sağ gözüm tamamen kör olmaktan kurtuldu. Tedavim devam ediyor, diğer gözümü de kaybetmekten çok korkuyordum. Şimdi daha iyi görmeye başladım" dedi. "HASTAMIZ BİR GÖZÜNÜ TAMAMEN KAYBEDENE KADAR GÖRME KAYBINI FARK ETMEMİŞ"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, sinsi bir hastalık olan ‘glokom hakkında bilgi vererek, "İlerlerken merkez görme korunduğu için kişi görme kaybının farkına varamıyor; çünkü herkesin dikkat ettiği odak noktası ‘karşıyı net görme’ kriteri. İki gözle baktığımız için tek gözde meydana gelen görme alanı daralmasını fark etmemiz çok zor. Bu nedenle mutlaka altı ayda bir hatta mümkünse üç ayda bir, ailede göz tansiyonu olan kişilerin muayeneye gelmeleri gerekir. Göz tansiyonu sınırda giden ya da normal giden kişilerin değişik dönemlerde göz tansiyonlarında yükselmeler olabiliyor ve biz yılda bir kez muayeneye gelindiğinde o yükselmeleri, dalgalanmaları yakalayamayabiliriz. O dönemde göz zarar gördüyse ve eğer hasta bundan beş yıl sonra muayeneye gelirse, bu zaman aralığında göz aşırı zarar görebilir ve glokomda yani göz tansiyonunda görme hücrelerinin kaybı maalesef geri dönüşsüzdür. Hastamız Rahime Akdemir bir gözünü tamamen kaybedene kadar görme kaybını fark etmemiş, düzenli göz muayenesi de olmadığı için sol gözü artık görmüyor. Sağ göze müdahale ettik ve görme kaybını durdurduk" şeklinde konuştu.