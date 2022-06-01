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  4. 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da kadına şiddet! Seda Sayan'ın durup izlemesi tepki çekti

'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da kadına şiddet! Seda Sayan'ın durup izlemesi tepki çekti

01.06.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet uygulandı. Olay esnasında kameraların gösterdiği Seda Sayan'ın kenardan olayı izlemedi sosyal medyada tepki çekti.

Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı.

Seda Sayan'ın programına konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Murat, Havvanur'a tokat attıktan sonra yayın devam etti. Ancak olayın hemen ardından Murat, bir daha canlı yayında görülmezken Havvanur konuşmasını sürdürdü.

Olaylar yaşanırken kenarda seyreden Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

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Seda Sayan
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