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Sabahların vazgeçilmesi: Pastane Poğaçası! Pastane Poçası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

22.03.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları işe, okula giderken pastaneden yeni pişmiş sıcacık poğaça alıp ayak üstü yemenin keyfi başkadır. Ancak poğaça evde yapıldığında, aynı tat genellikle tutmaz. Bunun için tarifte püf noktasına dikkat edilmesi gerekir. İşte pastane poğaçası hazırlanışı...

Sabahların vazgeçilmesi: Pastane Poğaçası! Pastane Poçası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ayak üstü veya çay eşliğinde sevilerek tüketilen pastane poğaçasını evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Pastane poğaçasını hazırlarken malzemelerin ölçülü olması gerekiyor. İşte pastane poğaçası tarifi...

PASTANE POĞAÇASI MALZEMELERİ NELER?

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
6 su bardağı un
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı instant maya
2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)
1 çay bardağı süt (125 ml)
1 tatlı kaşığı tuz
Peynir
1 paket oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı (250 g)
2 yemek kaşığı şeker

PASTANE POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına hamuru, sıvı yağı, ılık sütü, şekeri, yumurtayı ve mayayı alıp karıştırmaya başlayın. Ardından oda sıcaklığındaki tereyağını ilave edin. Unu azar azar ekleyin ve hamuru, ele yapışmayan kıvama gelene kadar yoğurun. Ardından oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin, yoğurun.

Hazırlanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler kopartın ve parmak ucu ile genişletin. Hamurun ortasına peynirli iç harcı ekleyin. İç harcında kaşar peyniri, lor peyniri, beyaz peynir ya da hepsini kullanabilirsiniz. İç harcını yerleştirdiğinizde hamurun iki ucunu da kapatın ve tepsiye alın. Diğer hamurlara da aynı işlemi uyguladıktan sonra poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün. Hamurları, önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun...


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