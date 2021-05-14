Şabaniye filmi nerede ne zaman çekildi?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Şabaniye filmi Show ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Adile Naşit ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı komedi filminin kaç yılında ve nerede çekildiği araştırılıyor. İşte, detaylar...

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.

ŞABANİYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şabaniye filminin çekimleri, 1984 yılında İzmir ve İstanbul'da gerçekleşmiştir.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Turgut Boralı - Dursun

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Kartal Tibet - Kartal Tibet

Nermin Denizci - Assolist



