Şabaniye konusu nedir? Şabaniye filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Şabaniye filmi 3 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Şabaniye konusu nedir? Şabaniye filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ŞABANİYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şabaniye filminin konusu:

Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı'ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet'in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.

ŞABANİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Şabaniye filminin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Turgut Boralı - Dursun

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Salih Eskici - Remo

Celal Yonat - Kahya

Günay Güner - Kiralık Kavgacı

Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı

İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Nermin Denizci - Assolist

ŞABANİYE FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şabaniye filminin çekimleri 1984 yılında İzmir ve İstanbul'da farklı noktalarda yapıldı.

