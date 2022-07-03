Şabaniye konusu nedir? Şabaniye filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Şabaniye filmi 3 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Şabaniye konusu nedir? Şabaniye filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Şabaniye filminin konusu:
Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı'ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet'in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.
Şabaniye filminin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:
Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Turgut Boralı - Dursun
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Salih Eskici - Remo
Celal Yonat - Kahya
Günay Güner - Kiralık Kavgacı
Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı
İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Nermin Denizci - Assolist
Şabaniye filminin çekimleri 1984 yılında İzmir ve İstanbul'da farklı noktalarda yapıldı.
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