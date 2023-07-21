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Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç'un son hali ağızları açık bıraktı! Adeta yıllara meydan okuyor

21.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1984 yapımı Şabaniye filminde Kemal Sunal'ın partneri Nazlı'ya hayat veren ünlü oyuncu Çiğdem Tunç'un son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 59 yaşında olan Çiğdem Tunç'un yıllara meydan okuyan güzelliği sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismi görenler aynı şeyi söyledi.

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Şabaniye'de hayat verdiği Nazlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çiğdem Tunç'un son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Usta sanatçı Çiğdem Tunç, 40 yılı aşkın süredir karşımızda. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişmeyen güzelliği herkesi şaşkına çevirdi.

şabaniye nazlı

1963 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdırdı. Bu projeler arasında en bilineni ise Şabaniye filmiydi. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç, adeta yıllara meydan okudu.

şabaniye nazlı 2

Çiğdem Tunç'un son halini görenler; 'Zamansız güzellik', 'Yıllara meydan okunuyor', 'Zaman durmuş gibi', 'Ne kadar değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

Çiğdem Tunç 1

Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran usta oyuncu Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı programlarla da bir döneme damgasını vurdu.

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Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti.

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Usta oyuncu Çiğdem Tunç, şimdilerde kariyerine tiyatro sahnelerinde devam ediyor.

Çiğdem Tunç

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