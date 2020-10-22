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Sabri Sarıoğlu çocuğunun ismini ilk kez açıkladı!

22.10.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Sabri Sarıoğlu çocuğunun ismini ilk kez açıkladı!

Galasataray’ın eski fubolcusu Sabri Sarıoğlu ve pilot eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını tattı. İki çocuğu olan çift geçtiğimiz ay üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeklerinin yüzünü ve adını sır gibi saklayan ikili sosyal medyada gizem perdesini araladı. Çift ilk kez oğullarının adını açıkladı.

2010 yılında hayatını Yağmur Sarıoğlu ile birleştiren Galatasaray’ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu. Eylül ayında bebeklerini kucaklarına alan çift isim konusunda kararsızlık yaşadıklarını belirtmişti. Doğumun öncesinde akıllarında 2-3 isim olduğunu ifade eden ünlü ikili çocuklarının adını sonunda açıkladı.

‘TANIŞTIRAYIM OĞLUMUZ...’

sabri sarıoğlu2

Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti, minik bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamakla yetinmişti. Birinci ayın ardından Yağmur ve Sabri Sarıoğlu oğlunun adını duyurdu. Eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yağmur Sarıoğlu’nun paylaşımına, “Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran” notunu ekledi.

sabri sarıoğlu

Yağmur Sarıoğlu’nun doğum kilolarından kurtulmaya başladığı da dikkatli gözlerden kaçmadı.

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