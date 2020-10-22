Sabri Sarıoğlu çocuğunun ismini ilk kez açıkladı!

2010 yılında hayatını Yağmur Sarıoğlu ile birleştiren Galatasaray’ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu. Eylül ayında bebeklerini kucaklarına alan çift isim konusunda kararsızlık yaşadıklarını belirtmişti. Doğumun öncesinde akıllarında 2-3 isim olduğunu ifade eden ünlü ikili çocuklarının adını sonunda açıkladı.

‘TANIŞTIRAYIM OĞLUMUZ...’

Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti, minik bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamakla yetinmişti. Birinci ayın ardından Yağmur ve Sabri Sarıoğlu oğlunun adını duyurdu. Eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yağmur Sarıoğlu’nun paylaşımına, “Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran” notunu ekledi.

Yağmur Sarıoğlu’nun doğum kilolarından kurtulmaya başladığı da dikkatli gözlerden kaçmadı.

