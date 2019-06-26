Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu boşanıyor mu? Flaş açıklama

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sarbi Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun boşanacağı iddia edildi.

Dün İstanbul'daki bir beach'e giden çiftten Yağmur Sarıoğlu, iddialara nokta koyan mutluluk fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Sabri Sarıoğlu da konuyla ilgili 2. Sayfa programına konuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen futbolcu, "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" dedi.

Yağmur Sarıoğlu, geçen gün eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında şöyle konuşmuştu:

"Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi. Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağ olsun' deyip geçti"

