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  4. Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını çabuk verdi! İşte sırrı

Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını çabuk verdi! İşte sırrı

15.04.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çifti yaklaşık 6 ay önce üçüncü çocuk sevincini yaşadı. Doğumdan sonra ilk kez görüntülenen Yağmur Sarıoğlu’nun doğum kilolarından çabuk kurtulduğu gözlerden kaçmadı.

Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını çabuk verdi! İşte sırrı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocukları ile Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık altı ay önce üçüncü kez anne olan Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

Snob Magazin’in haberine göre; Sarıoğlu ve eşi, sahibi oldukları mağazada aylık denetleme yaptı. Yaklaşık altı ay önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan pilot Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

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DOĞUM KİLOLARINDAN NASIL KURTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sarıoğlu, doğum kilolarından aralıklı oruç yöntemiyle kurtulduğunu söyledi. Yağmur Sarıoğlu, "Katı bir diyet uygulamayacağım, çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları yapıyorum" şeklinde konuştu.


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