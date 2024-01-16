Sabrina Carpenter tarzıyla dikkat çekti! "Sütyen ve donla çıkmışsın resmen"

Pop yıldızı Sabrina Carpenter Barry Keoghan arasında bir ilişki olduğuna dair söylentilerle yeni yıla girmişti. Aşk iddialarına dair iki taraf da açıklama yapmasa da gündemden düşmüyorlar.

Şarkıcı son olarak sosyal medya tarzıyla dikkat çekti. 24 yaşındaki şarkıcı, siyah file sütyeni, altın rengi mini ortu ve ve diz üstü çizmeleriyle karın kaslarını sergiledi.

Kırmızı bir merdivende poz verirken seksi kıyafetinin üzerine gri bir trençkot giydi. Ancak güzel isim bu haliyle rüküş bulundu.

Sabrina Carpenter'ın tarzını görenler "Sevgilisinin donuyla çıkmış gibi", "Alt kısım hiç olmamış", "Çok absürt görünüyor" yorumlarına maruz kaldı.







