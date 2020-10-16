Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında? Survivor Sabriye Şengül aslen nereli? İşte Sabriye Şengül’ün hayatı...

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk olan Sabriye Şengül televizyon izleyicileri yeniden araştırılmaya başlandı. Yarışmanın sonrasında kick boks kariyerine geri dönen Şengül, dünya şampiyonluğu elde etti. Uzun süredir ekranlarda olmayan Survivor Sabriye yeni hali ve sempatik halleriyle sevenlerinin karşısına bir kez daha çıktı.

Aralık ayından yeni maç için antremanlarını hızlandıran Sabriye Şengül, 2019 tarihinde bir kez daha Survivor yarışmasına katıldı. Yeniden ekranlara merhaba diyen eski yarışmacıyla ilgili çok sayıda detay merak konusu oldu. Peki Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül ne iş yapıyor? İşte Sabriye Şengül’ün hayatına dair detaylar...

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

2017 yılında Survivor programına katıldığı dönemde adından sıklıkla söz ettiren Sabriye Şengül popülerliğinin ardından sessizliğe gömüldü. Yeniden ekranlara gelen Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon’da doğdu. Sabriye Şengül yaş olarak 32 yaşındadır. Sabriye Şengül aslen Trabzon Vakfıkebirli’dir.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra spora yönelen Sabriye Şengül ilk olarak hentbolla başladı. Antremandaki hırslı tavırları nedeniyle hocalarının yönlendirmesiyle kick boksa başladı. 2006 yılında kick boksa adım atan Sabriye Şengül spor hayatını profesyonelleştirdi.