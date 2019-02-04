Saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimi öncesi ve sonrası nasıl bir süreç izlenir?

Dünya çapında, erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı ve kadınların yüzde 50'si bir çeşit saç dökülmesi yaşıyor. Bunu ele almak için, insanlar genellikle ilaç tedavisi görürler.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Bir nakil işlemine başlamadan önce, cerrahınız kılların alınacağı bölgeyi sterilize eder ve lokal anestezi ile uyuşturur. Ayrıca prosedür için uykuda kalmak için sedasyon talep edebilirsiniz. Saç ekimi tekniği olarak günümüzde cerrahlar FUE ve DHI gibi alt grubu teknikleri tercih eder.

FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYONU (FUE)

FUE ve alt grubu tekniklerinde genellikle saçın tıraşlanmasına gerek olmaz. Cerrah daha sonra folikülleri kafa derisinden teker teker çıkarır. Çok ince uçlu saç ekim aletleri kullanıldığı için kafa derisinde görünen herhangi bir iz olmaz.

SAÇ EKİMİNDE İYİLEŞME

FUE saç ekimi ortalama 6 saat sürebilir. Bu kısmen nakledilen saç kökü sayısına bağlıdır. Operasyondan sonra aynı gün eve gidebilirsiniz.

Ameliyattan sonra saçınızı yıkamak için birkaç gün beklemelisiniz. İlk birkaç hafta sadece hafif şampuanlar kullanın. İşe ya da normal etkinliklere 1-2 gün içinde dönebilirsiniz. Yaklaşık bir hafta boyunca egzersiz yapmayın.

Bazı tüyler dökülürse endişelenmeyin. Bu sürecin bir parçası. Nakledilen saçlar birkaç ay boyunca çok fazla büyümeyebilir veya etrafındaki kıllarla tam olarak uyuşmayabilir. Ortalama 6-8 ay içerisinde saçlarınız ideal halini alır. Bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir.



