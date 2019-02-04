Saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimi öncesi ve sonrası nasıl bir süreç izlenir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 04.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

saç ekimi ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, saç nakli nedir sorusunu yanıtladı. Kafanızdaki inceltme veya saç dökülmesi olabilecek bir bölgeye daha fazla saç eklemek için yapılan işlem olarak özetleyen uzmanlar, saç derisinin derisinin daha yoğun kısımlarından veya vücudun diğer kısımlarından saç kökü alarak ve saç derisinin seyrekleşen veya saçsız kısmına ekildiğini söyledi. İşte saç ekimi ile ilgili merak edilenler.

Saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimi öncesi ve sonrası nasıl bir süreç izlenir?

Dünya çapında, erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı ve kadınların yüzde 50'si bir çeşit saç dökülmesi yaşıyor. Bunu ele almak için, insanlar genellikle ilaç tedavisi görürler.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Bir nakil işlemine başlamadan önce, cerrahınız kılların alınacağı bölgeyi sterilize eder ve lokal anestezi ile uyuşturur. Ayrıca prosedür için uykuda kalmak için sedasyon talep edebilirsiniz. Saç ekimi tekniği olarak günümüzde cerrahlar FUE ve DHI gibi alt grubu teknikleri tercih eder.

FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYONU (FUE)

FUE ve alt grubu tekniklerinde genellikle saçın tıraşlanmasına gerek olmaz. Cerrah daha sonra folikülleri kafa derisinden teker teker çıkarır. Çok ince uçlu saç ekim aletleri kullanıldığı için kafa derisinde görünen herhangi bir iz olmaz.

SAÇ EKİMİNDE İYİLEŞME

FUE saç ekimi ortalama 6 saat sürebilir. Bu kısmen nakledilen saç kökü sayısına bağlıdır. Operasyondan sonra aynı gün eve gidebilirsiniz.

Ameliyattan sonra saçınızı yıkamak için birkaç gün beklemelisiniz. İlk birkaç hafta sadece hafif şampuanlar kullanın. İşe ya da normal etkinliklere 1-2 gün içinde dönebilirsiniz. Yaklaşık bir hafta boyunca egzersiz yapmayın.

Bazı tüyler dökülürse endişelenmeyin. Bu sürecin bir parçası. Nakledilen saçlar birkaç ay boyunca çok fazla büyümeyebilir veya etrafındaki kıllarla tam olarak uyuşmayabilir. Ortalama 6-8 ay içerisinde saçlarınız ideal halini alır. Bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir.

sac_ekimi


PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Prostat kanserinde erken teşhis çok önemliProstat kanserinde erken teşhis çok önemli
Bu hastalıktan her 90 dakikada 1 kişinin hayatı kararıyorBu hastalıktan her 90 dakikada 1 kişinin hayatı kararıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç ekimi saç

En Çok Okunan Trend Haberler

Resmen açıklandı! Kapanıyor... İşte yapmanız gerekenler!

Resmen açıklandı! Kapanıyor... İşte yapmanız gerekenler!

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Yatak performansıyla olay oldu

Yatak performansıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi nasıl olur? Prostat kanseri neden olur? Prostat kanserinde erken teşhisin önemi

Prostat kanserinde erken teşhis çok önemli

Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? Diyabetik retinopatiyi önlemenin yolları nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Bu hastalıktan her 90 dakikada 1 kişinin hayatı kararıyor

Çocukları gripten korumanın yolları nelerdir?

Çocukları gripten koruyan 6 altın kural!

Çocuklarda burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığına yol açan hastalıklar nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Bu hastalıklar çocuklarda burun tıkanıklığına yol açıyor

Bu hatalar cildinizi hızla yaşlandırıyor!

Dikkat! “Kış güneşi yakmaz” demeyin

Diyetlerde en çok yapılan 5 hata!

Diyetlerde en çok yapılan 5 hata!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.