Saç kurutma makinesiyle 34 bin dolar kazandı! Hava durumunu değiştirdi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarındaki resmi sıcaklık ölçüm istasyonu, akıllara durgunluk veren bir manipülasyon olayıyla gündeme geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, kripto tabanlı bahis platformunda avantaj sağlamak için sensöre fiziksel müdahalede bulundu.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE SİSTEMİ KANDIRDI

İddiaya göre şahıs, hava sıcaklığı tahminlerine dayalı bahislerde düşük ihtimalli seçeneğe yüksek miktarda yatırım yaptı. Ardından sensörün bulunduğu noktaya giderek saç kurutma makinesiyle cihazı ısıttı. Bu müdahale sonucu sensör, gerçek hava koşullarından bağımsız olarak daha yüksek sıcaklık değerini kaydetti.

Piyasanın yaklaşık 18 dereceyi beklediği süreçte, sensörün 22 dereceyi ölçmesi büyük şaşkınlık yarattı. Aynı yöntemin iki farklı tarihte tekrarlandığı ve toplamda yaklaşık 34 bin dolarlık haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

UZMANLAR FARK ETTİ

Diğer ölçüm istasyonlarıyla veriler arasında oluşan anormal farklar, Météo-France uzmanlarını harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde sıcaklık artışının doğal olmadığı ve dış müdahale sonucu oluştuğu belirlendi.

Olayın ardından bahis platformu, veri güvenliğini artırmak için referans aldığı istasyonu değiştirdi. Yeni sistemde daha güvenli bir bölgedeki Le Bourget Havalimanı verilerinin kullanılacağı açıklandı.